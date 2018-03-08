Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116887
ALTIN
162.363
DOLAR
3.8182
STERLİN
5.2952
EURO
4.7211
banner138

Ayakkabıya yılda 3.4 milyar dolar harcıyoruz

Türkiye pazarında 7 yıldır Olka Spor çatısı altında faaliyet gösteren Skechers, 2017 yılına ilişkin değerlendirmelerini ve 2018 hedeflerini İstanbul'da açıkladı.

08 Mart 2018 Perşembe 16:19
Ayakkabıya yılda 3.4 milyar dolar harcıyoruz

Türkiye pazarında 7 yıldır Olka Spor çatısı altında faaliyet gösteren Skechers, 2017 yılına ilişkin değerlendirmelerini ve 2018 hedeflerini İstanbul'da açıkladı. Olka Spor Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Kavşak, Skechers’ın şu anda 31 olan mağaza sayısının 40’a ulaşacağını ve markanın 2018 sonuna kadar yüzde 40 daha büyüyeceğini söyledi.

Türkiye’de spor ayakkabı pazarının 3 numaralı markası olduklarını söyleyen Yasin Kavşak, "Markamızın değişen tüketici alışkanlıklarına uyum sağlamasıyla doğrudan alakalı bir durum bu" dedi. Skechers 2016’da 2015’e göre yüzde 74 büyürken, 2017 yılında yüzde 50 daha büyüyerek hacmini genişletti. Şirket 400 kişiye istihdam sağlıyor. Markanın müşteri profilinin yüzde 55’ini kadınlar oluşturuyor. Skechers'in dünyada 160’tan fazla ülkede 2 bin 600’ün üzerinde mağazası bulunuyor. Marka yıllık 160 milyon çiftten fazla ayakkabı satışıyla 2017'de dünya genelinde 4 milyar 160 milyon dolar ciroya ulaştı. Yıllık kişi başına tüketilen ayakkabı adedinin 8 olduğu Avrupa’da yıllık ayakkabı harcamaları 2017 yılında 105 milyar dolara ulaştı. Yıllık kişi başına tüketilen ayakkabı adedinin iki olduğu Türkiye’de ise bu rakam 3.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
AyakkabıPazarIthalatEkonomiTürkiyeSpor Ayakkabı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Şeker'e ağır suçlama
Türk Şeker'e ağır suçlama
ABD'nin gümrük duvarları OSB ile aşılacak
ABD'nin gümrük duvarları OSB ile aşılacak
Türkiye için iyi haber
Türkiye için iyi haber
Nakit para kullanımı azalıyor
Nakit para kullanımı azalıyor
Bu faizlerle yatırım yapılmaz
Bu faizlerle yatırım yapılmaz
Ülker'den kârlılık rekoru
Ülker'den kârlılık rekoru
Bitcoin'de 100 dolar senaryosu
Bitcoin'de 100 dolar senaryosu
Az kazanıp çok vergi ödüyorlar
Az kazanıp çok vergi ödüyorlar
ESK, 60 bin baş sığır ithal edecek
ESK, 60 bin baş sığır ithal edecek

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim