Ayakkabıya yılda 3.4 milyar dolar harcıyoruz

Türkiye pazarında 7 yıldır Olka Spor çatısı altında faaliyet gösteren Skechers, 2017 yılına ilişkin değerlendirmelerini ve 2018 hedeflerini İstanbul'da açıkladı. Olka Spor Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Kavşak, Skechers’ın şu anda 31 olan mağaza sayısının 40’a ulaşacağını ve markanın 2018 sonuna kadar yüzde 40 daha büyüyeceğini söyledi.

Türkiye’de spor ayakkabı pazarının 3 numaralı markası olduklarını söyleyen Yasin Kavşak, "Markamızın değişen tüketici alışkanlıklarına uyum sağlamasıyla doğrudan alakalı bir durum bu" dedi. Skechers 2016’da 2015’e göre yüzde 74 büyürken, 2017 yılında yüzde 50 daha büyüyerek hacmini genişletti. Şirket 400 kişiye istihdam sağlıyor. Markanın müşteri profilinin yüzde 55’ini kadınlar oluşturuyor. Skechers'in dünyada 160’tan fazla ülkede 2 bin 600’ün üzerinde mağazası bulunuyor. Marka yıllık 160 milyon çiftten fazla ayakkabı satışıyla 2017'de dünya genelinde 4 milyar 160 milyon dolar ciroya ulaştı. Yıllık kişi başına tüketilen ayakkabı adedinin 8 olduğu Avrupa’da yıllık ayakkabı harcamaları 2017 yılında 105 milyar dolara ulaştı. Yıllık kişi başına tüketilen ayakkabı adedinin iki olduğu Türkiye’de ise bu rakam 3.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. EKONOMİ SERVİSİ