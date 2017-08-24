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Ayçiçeğinde hasat heyecanı

Türkiye'deki ayçiçeği üretiminin önemli merkezlerinden olan Edirne'de yağlık ayçiçeği hasadı yapılıyor. Bölgede "gündöndü" olarak da anılan ayçiçeğinin hasadı için biçerdöverler kafaları kuruyan ayçiçeği tarlalarında iş başı yaptı.

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Ayçiçeğinde hasat heyecanı

Edirne Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Avarız Köyü Muhtarı Mesut Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, ayçiçeği hasadının bereketli başladığını söyledi.

Çakır, Edirne'nin tek başına Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının yüzde 15'ini karşıladığını belirtti. Hasadın çok iyi gittiğini anlatan Çakır, şunları kaydetti: "Ayçiçeği mesaimiz başladı. Bu sene bölgemizde etkili olan kuraklığa rağmen verimlerimiz iyi. Yerine göre dönüm başına 170 ila 250 kilogram arasında bir verim alınıyor.

45 yağ oranı ve üzerinde olan ürünlerde kilogramı 1 lira 80 kuruşun üzerinde bir fiyat var. Bunun yanında devletimiz kilogram başına 40 kuruş destek veriyor. İnşallah güzel şekilde başlayan hasadımız sorunsuz biçimde sona erer. Tüm çiftçilerimize bereketli günler diliyorum." Edirne'de yaklaşık 1 milyon dekara ekimi yapılan ayçiçeği hasadının yaklaşık 1 ay sürmesi bekleniyor. AA
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Ayçiçeğinde Hasat Heyecanı
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