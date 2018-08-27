Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
91284
ALTIN
239.579
DOLAR
6.1588
STERLİN
7.9356
EURO
7.1993

Ayçiçeğinin kilosu 2.5 TL olmalı

Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, doların artmasıyla gübre fiyatının 2 kat yükseldiğine işaret ederek, "Diğer girdi fiyatlarında da artış oldu. O nedenle en az ayçiçeğin kilogram fiyatının 2.5 lira açıklanması gerekir" dedi

27 Ağustos 2018 Pazartesi 16:11
Ayçiçeğinin kilosu 2.5 TL olmalı

Trakya'da hasadı başlayan ayçiçeğinde bu yıl rekolte artışı bekleniyor. Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, Edirne'de yaklaşık 1 milyon dekar alana ekilen ayçiçeğinde hasadın başladığını söyledi. Ayçiçeği hasadının yaklaşık 1 ay süreceğini ifade eden Yorulmaz, konuşmasına şöyle devam etti: "Ağustos ayının 15'inden itibaren ayçiçeği hasadı için hazırlıklar başladı.

Erken ekim yapılan yerlerde çiftçilerimiz ayçiçeklerini biçti. Bu yıl özellikle Temmuz ayındaki yağışlar ayçiçeğine çok iyi geldi. Ayçiçeğinde bu yıl rekolte artışı bekliyoruz. Çiftçilerimizin mağdur olmaması için açıklanan fiyatın iyi olması gerekir. Doların artmasıyla gübre fiyatı 2 kat arttı. Diğer girdi fiyatlarında da artış oldu. O nedenle en az ayçiçeğin kilogram fiyatının 2,5 lira açıklanması gerekir."

Fazla yağış alan bölgelerde verim düştü

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan ise ayçiçeğinde hasat çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Ayçiçeği hasadının  bir ay boyunca süreceğini ifade eden Şaylan, bu yıl verimin bölge bölge değiştiğine dikkat çekti. Bazı çiftçilerin verimden memnun olduğunu, bazılarının ise umduğunu bulamadığını aktaran Şaylan, fazla yağış nedeniyle bazı tarlalarda hastalık oluştuğunu dile getirdi.

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, bölgede ayçiçeği hasadının iyi başladığını söyledi. Bu yıl verim olarak ayçiçek de çiftçinin yılı olduğunu belirten Saygı, bu yıl yağışların bol olması ayçiçek verimini olumlu etkilediğini vurguladı.

Tekirdağ merkez ilçede 250 bin dönüm alanda ayçiçek hasadı yapılacağını anlatan Saygı, konuşmasını şöyle tamamladı: "Çiftçilerimizle görüşmelerimizi yapıyoruz, üreticilerimiz ayçiçek verimlerinden memnun. Dekar başına 200 ile 350 kilogram arasında verim var. Yağ oranları da gayet güzel. Hasat Eylül sonuna kadar devam edebilir. İnşallah fiyatlar yüksek olur. Şimdilik fiyatlar güzel. Yağlı tohumlar inşallah fiyatları normal piyasanın üzerinde açıklar. Eğer fiyatlar aşağıda olursa piyasa bozulur. Şu anda piyasa çok güzel. Fiyat açıklaması çiftçiyi sevindirir. Üreticilerimiz buğdaydaki açığını ayçiçek ile bir nebze olsun kapatmaya çalışacak."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İthalata bağımlılığın faturasını ödüyoruz
İthalata bağımlılığın faturasını ödüyoruz
Ülkemize kazandırılacak döviz kıymetli
Ülkemize kazandırılacak döviz kıymetli
Yoksulluk sınırı 6 bin TL'ye ulaştı
Yoksulluk sınırı 6 bin TL'ye ulaştı
Değerli dolar ABD'yi vuracak
Değerli dolar ABD'yi vuracak
Türk müteahhitleri gelirde alt sıralarda
Türk müteahhitleri gelirde alt sıralarda
Türkçe tabelaya vergi indirimi sağlansın
Türkçe tabelaya vergi indirimi sağlansın
Türkiye bayramda yerli BiP’i tercih etti
Türkiye bayramda yerli BiP’i tercih etti
Sanayi kentinden yerli tohuma destek
Sanayi kentinden yerli tohuma destek
İç turizmde Güneydoğu da parladı
İç turizmde Güneydoğu da parladı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim