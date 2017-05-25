Ayçiçekleri strese girdi

Tohumların topraktan çıkması sonrası bazı bölgelerde ayçiçeği yaprakları sararmaya başladı.

Meriç Ziraat Odası Başkanı Ömer Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan durumun havaların serin olmasından kaynaklandığını söyledi.

Ayçiçeğinde meydana gelen bu durumun geçici olduğuna vurgu yapan Ergin, şunları kaydetti: "Gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki fark bazı bölgelerdeki ayçiçeklerinde strese sebep oluyor. Bu durum tüm bölgede etkili değil.

Bazı çeşitlerde gözlemleniyor. Bu durumun büyük verim kayıplarına yol açacağını beklemiyoruz. Tabi bu bitkinin büyümesine engel oluyor, yapraklarında sararma yapıyor. En kısa sürede sıcaklıkların mevsim koşullarına gelmesiyle bu sorunun ortadan kalkacağını düşünüyorum." AA