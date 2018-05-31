Bağışlanan organlar güvenle taşınacak

Türkiye’nin önde gelen iletişim teknolojileri şirketlerinden Türk Telekom, geliştirdiği teknolojileri sağlık hizmetlerinin de iyileştirilmesi için kullanarak akıllı sağlık uygulamalarına imza atıyor. Türk Telekom, dar bant nesnelerin interneti teknolojisini Türkiye’de ilk defa sağlık sektöründe kullanarak Akıllı Organ Taşıma Çantasını tüketicilerin hizmetine sunuyor. Türk Telekom’un Borda Teknoloji, Ankara Güven Hastanesi ve Nokia çözüm ortaklığıyla geliştirdiği akıllı organ taşıma çantaları, çanta içi sıcaklık ve nem seviyesi ile kapak hareketleri gibi bilgileri ölçümleyerek raporluyor; değerlerin belirlenen seviyenin altına ya da üzerine çıktığı kritik durumlarda çevrimiçi anlık bilgilendirme göndererek organın hayatiyetinin devamı için anında müdahaleye olanak tanıyor. Nesnelerin interneti teknolojisi, ürünlerin kullanılması ile birlikte, bağışlanan organların taşınma esnasında ısı, nem, kapağın açık kalması gibi faktörler yüzünden fonksiyonlarını kaybetmeleri önlenerek nakil sırasındaki organ kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Testler başarıyla tamamlandı

Testlerin Ankara Güven Hastanesi sağlık ekibi kontrolünde başarıyla tamamlandığını aktaran Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, Türkiye’de hâlihazırda organ nakli bekleyen 25 bin hasta bulunduğunu belirtti. Donör sayısının azlığının yanı sıra bağışlanan organların yeterli sürede ve standartta nakledilememesinin de hasta kayıplarına yol açtığını ifade eden Er, “Bir organın vücudun dışına çıkarılması ile birlikte hücrelerin ölüm süreci başlıyor. Bağışlanan organların vücut dışında muhafaza süresinin uzatılması, daha uzak mesafelerdeki alıcılara zarar görmeden ulaşması amacıyla dar bant nesnelerin interneti teknolojisini kullanan bir akıllı organ taşıma çantası geliştirdik” diye konuştu. Projenin dar bant nesnelerin interneti teknolojilerinin Türkiye’de sağlık alanındaki ilk uygulaması olduğunu aktaran Fırat Yaman Er, Türk Telekom’un yerli teknolojilerin gelişimini desteklediğini kaydetti.

Ankara Güven Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nadire Yeşim Çetinkaya Şardan ise “Nakledilecek organların merkezler arası transferi sırasında, organ taşıma çantaları içinde geçirdikleri süreler uzayabiliyor. Organların, soğuk saklama sıvısı içerisinde ve uygun ısı aralığında naklin gerçekleştirileceği merkeze ulaştırılabilmesi hayati önem taşıyor. Bu sürecin gerçek zamanlı izlenebilmesi ise organ nakil işleminin başarısı için çok değerli” yorumunda bulundu.

Dar bant nesnelerin interneti (NB-IoT) nedir?

Dar bant nesnelerin interneti (NB-IoT), nesnelerin interneti uygulamalarında kullanılmak üzere düşük güç tüketimi, düşük sensör maliyeti ve geniş kapsama alanı sunan bir iletişim teknolojisidir. Bu teknolojinin en önemli getirisi ise şu anda maksimum 5 yıl olan pil ömrünü 10 yıla kadar çıkartarak ciddi bir maliyet tasarrufu sağlayacak olmasıdır.