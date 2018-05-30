Baharat ihracatında kekik ilk sırada

Türkiye’nin baharat ihracatının yüzde 75’lik kısmı olan 120 milyon dolarlık büyük dilimini Egeli baharat ihracatçıları gerçekleştirdi. Türkiye’nin baharat ihracatı 2018 yılının Ocak-Nisan döneminde ise; yüzde 6’lık artışla 68 milyon dolardan, 72 milyon dolara çıktı. Türkiye, 2017 yılında 150 ülkeye 160 milyon dolarlık baharat ürünleri ihraç ederken, Avrupa ülkelerine bu ihracatın 70 milyon dolarlık kısmı gitti. Baharat ihracatında kekik 57 milyon 339 bin dolarlık tutarla ilk sırada yer alırken, defne yaprağı ihracatı 36 milyon 103 bin dolarla kekik ihracatının ardından ikinci oldu. Türkiye, 15 milyon 658 bin dolarlık kimyon ihraç ederken, adaçayı ihracatı 6 milyon 729 bin dolar, biberiye ihracatı 4 milyon 193 bin dolar, anason ihracatı ise; 3 milyon 997 bin dolar olarak kayıtlara geçti. A.SAFA TERZİ/İSTANBUL