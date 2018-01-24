Bakan Ağbal'dan 'yasal kumar' açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, geçen yıl adliye makamlarından 26 bin, emniyet ve diğer kamu kurumlarından da bin 233 olmak üzere 27 bin adetten fazla farklı yazıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu'tan (MASAK) talepte bulunulduğunu belirtti.

Ağbal, şunları kaydetti: "Bu kapsamda 85 bine yakın kişinin mali varlığının araştırılması istenmiş. Burada dikkat çekici olan, bu taleplerin 26 bin 536'sı doğrudan doğruya FETÖ ile ilgili talepler. Bu kapsamda 2017'de 83 bin 956 kişi hakkında FETÖ mensubiyeti mali araştırmalarını yapıp, bunları da emniyet ve savcılık birimlerimize vermişiz, vermeye de devam edeceğiz.

FETÖ ile mücadele son derece önemli, ülke güvenliğini ilgilendiren bir konu. Dolayısıyla Maliye Bakanlığı olarak sadece MASAK değil, Vergi Denetim Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı olarak da yürütülen mücadelede çok aktif bir rol üstlenmiş durumdayız."

Sanal kumar sosyal mesele

Sanal bahsin sosyal bir mesele haline gelmeye başladığını ifade eden Ağbal, yurt içinde ve yurt dışında birtakım illegal örgütlerin, sanal ortamda internet siteleri oluşturarak bahis oynattıklarını, buradaki işlem hacminin büyüklüğünün de her geçen gün arttığını söyledi.

Ağbal, "Değişik görüntülerle bu sitelerde oyunlar oynatılıyor, belki ikramiyeler veriliyor ama bu sitelerin arkasında suç örgütleri, yasa dışı kazanç sağlayan şebekeler var" ifadesini kullandı.

Bakan Ağbal, vatandaşların bu tür ortamlarda oyun oynamamalarının ülke güvenliği açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Sanal bahis konusunda hacmin artmasıyla birlikte Maliye Bakanlığı olarak yetki aldıklarını anımsatan Ağbal, "Sanal bahis kapsamında bankada bir hesabı yakalamışsak anında oradaki paranın çekilmesini engelliyoruz. Bunu artık günlük takip ediyoruz. 7 gün boyunca o parayı blokluyoruz" dedi.

Sanal kumara karşı yasal kumar!

Ağbal, Gençlik ve Spor Bakanlığının bu konuda değişik ülkelerdeki uygulamalara da bakarak çalışmalar yaptığını ifade ederek, "Diğer ülkelerdeki uygulamalara baktığımız zaman ikramiyelerin yukarıya çekilmesi konusundaki taleplerin önemli olduğu görünüyor. İkramiye konusuyla ilgili iki bakanlıktan teknik ekipler düzenleme hazırlıklarını başlattılar. Bunu hükümet olarak değerlendireceğiz" diye konuştu.

Bakan Ağbal, kripto paralar kontrol altına alınmaz ve uluslararası regülasyona bağlanmazsa, illegal para trafiğinin bu yöne kayma ihtimalinin çok güçlü olduğunu belirterek, "Ülkelerin tek tek karar almaları veya çaba göstermeleri yerine, uluslararası finansal sistemin belirleyici aktörlerinin bu konuda regülasyon oluşturmaları ihtiyacı çok net" dedi.

AA