Bakan Albayrak, 'Akkuyu' için tarih verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Antalya'da düzenlenen 8. Türkiye Enerji Zirvesi özel oturumunda soruları cevapladı.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun (TAEK) Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilişkin inşaat izni konusunda detaylı bir çalışma yürüttüğünü belirten Albayrak, "İnşallah, Akkuyu Nükleer Santrali'nde bu yıl sonu veya gelecek yıl başında temel atmayı iki ülkenin devlet başkanları düzeyinde gerçekleştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. 29 Ekim 2023'e, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yetiştirebilirsek bizim için bundan daha onurlu, şerefli bir hediye olamaz" dedi.

Akdeniz'e sondaj

Bakan Albayrak, elektrik üretiminin üçte ikisinin yerli ve yenilelebilir enerji kaynaklarının oluşturması için altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Albayrak, ikinci sismik geminin devre girmesiyle Türkiye'nin kendi arama sondaj gemisiyle Akdeniz başta olmak üzere Karadeniz'de de rol alacağını belirterek, "Akdeniz'de 2018 yılı içinde ilk derin sondajımızı yapacağız" dedi.

Albayrak, yeteri kadar doğalgaz stoğu yaptıklarını da belirterek, "Bu kış büyük sıkıntı yaşamazsak hiçbir kesintiye gitmeyecek ilk kışımız gerçekleşmiş olacak" diye konuştu.

Son 10 yılda 8 milyar tondan daha fazla kömür rezervini Türkiye rezervine kattıklarını kaydeden Bakan Berat Albayrak, “Son 1 yılda 1.4 milyar ton yeni kömür rezervi keşfettik. 15.9'dan 17.3 milyar tona çıktı. Potansiyel rezervlerimiz artıyor. Sadece hacim değil kömürümüzün kalitesi de artıyor. Bu toplam kömür rezervi noktasında piyasa fiyatları dalgalanıyorsa da ortalama 15-20 dolardan hesaplasanız, 300-350 milyar dolarlık değerden bahsediyoruz" dedi.

HABER MERKEZİ