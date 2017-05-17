Bakan Çelik'ten 'sebze fiyatları' açıklaması

Basın mensuplarının, Ramazan ayı önce gıda fiyatlarının yükselişini önlemek için bir çalışma yapılıp yapılmadığına dair sorusu karşısında ise Bakan Çelik, “Yani olabilir psikolojik şeylerdir bunlar ama bizim tüm stoklarımızda etinden sütüne bakliyatına kadar bir sorunumuz olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu geçiş döneminde sebzelerle ilgili bir süreç yaşıyoruz. Şimdi tarlaya dönüyoruz artık. Tarlaya dönünce de fiyatların çok düşeceğini umuyorum. O zamanda üreticinin hangi şartlarda ürettiği ve pazar fiyatlarının veya üreticiden çıkış fiyatlarının çok düşmesi halinde de bu değerlendirmeleri kişi lehine yapsın bütün kesimler. Çiftçi lehine bir değerlendirmeyi de basından bekliyoruz tabi. Bütün yönleriyle dönemsel yükselişler ve pazar fiyatlarıyla çiftçinin konumunu aynı teraziye koymayalım diyorum. Çiftçinin konumu şuanda iyi ama aradaki fazlalıkları ortadan kaldırmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Yakın zamanda yaşanan domates krizi hakkında da konuşan Bakan Çelik, “Rusya ile ilişkilerimizde normalleşme dönemine girmiş bulunuyoruz. Bir gerçek var ki domates ihracatımız arttı, artmaya da devam ediyor. Yani son 3 ayda domates ihracatında yüzde 39 bir artış var” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ