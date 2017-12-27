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Bakan'dan Sudan'ın ucuz et önerisine cevap

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye'deki et fiyatları ve Sudan Tarım ve Orman Bakanı Abdullatif Ahmed Mohamed Ijaimi'nin "Eğer bir anlaşmaya varabilirsek Türkiye için yüksek kaliteli eti ucuza üretebiliriz. Fiyatı 4 dolardan daha fazla olmaz" önerisini değerlendirdi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 15:34
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Bakan'dan Sudan'ın ucuz et önerisine cevap

Göreve geldiğinden bu yana hep üretim vurgusu yaptığına işaret eden Fakıbaba, Sudanlı mevkidaşının teklifine ilişkin, "Buradan kalkıp bir dolara verseler de ben taşıma suyla değirmen dönmeyeceğini bilen bir kardeşinizim. Eti 3 dolara alırsınız, yarın 5 olur, 8 olur. Benim özellikle üretici kardeşlerimi küstürmemem lazım. Bunun farkında olan bir kişiyim" dedi.

Fakıbaba, Sudan'da Türkiye'nin Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM) kiralanan arazisine ilişkin 2014'te adımın atıldığını ancak bu zamana kadar resmi işlemlerin yapılmadığını söyledi.

TİGEM arazisinin 125 bin dekar olduğuna işaret eden Fakıbaba, "Burada soya ve pamuk üretebiliriz. Hayvancılıkla ilgili çalışmalar yapılabilir. Netleşmiş bir şey yok ama en fazla benim üzerinde durduğum soya ve pamuk. Çünkü biz yılda 3.5 milyar dolarlık pamuk ve soya ithal ediyoruz. Eğer biz soyayı ve pamuğu burada üretebilir ve ülkemize getirebilirsek o zaman 3.5 milyar dolar gelir elde etmiş oluruz. Hem Sudanlı kardeşlerimize yardımımız olacak hem biz de Türkiye olarak kazanmış olacağız. Kazan-kazan formülü gerçekleşecek" dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ucuz EtEtIthalatHayvancılıkTürkiyeAhmet Eşref Fakıbaba
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