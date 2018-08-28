Bakan kurum açıkladı... 25 bin konuta özel kampanya

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye İçin Kazanç Vakti sloganıyla gayrimenkul alanında hayata geçirilecek kampanya ile ilgili düzenlediği basın toplantısında, gayrimenkul sektörünün Türkiye'nin ekonomik şartlarında üzerine düşeni her zaman yerine getirdiğini, 29 Ağustos'ta startı verilen kampanyanın da bir fedakârlık kampanyası olduğunu söyledi.

Kampanyanın detayları

Yarın başlayıp 31 Ekim'e kadar sürecek kampanyanın stoklarla sınırlı olduğunu ve projelerin satış fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim yapılacağını dile getiren Kurum, şöyle devam etti: "Eğer konut 500 bin liraysa, fiyat yüzde 10 indirim yapılarak, 450 bin liraya inecek. Yüzde 10 minimum peşinat alınacak. Ancak bu peşinatla alakalı, bugün bu diyelim ki dövizle yatırımını değerlendiren veya altında yatırımını değerlendiren vatandaşımızla alakalı şöyle bir durum söz konusu, altını ve dövizi bugünkü kurdan neyse bu kur bir kenara koyulacak ve süreç içerisinde diyelim ki dövize artış geldi, altına artış geldi bu artış kadar daire fiyatından bedel düşülecek. Dolayısıyla hiç kimsenin şu saatte dövizini, altınını kenarda tutmasını gerektiren bir durum söz konusu değil. Buradaki artışın tamamen birebir yansımasının verdiği peşinat kadar yansımasını daire bedelinden düşülecek. Bu çok önemli bir ayrıntı... Yine 12. ve 24. aylarda yüzde 15'lik ara ödemeler söz konusu. Geriye kalan 120 aylık tutar için ise aylık 0.98 vade farkıyla yüzde 60'lık kısım için banka ve kefil olmadan yüklenicilerimiz, idarelerimiz kendi bünyesinde kredilendirme yapacaklar. Bu da dairenin totaline baktığınızda yaklaşık yüzde 84 vade farkına geliyor. Yani bugün faiz oranlarının yüzde 2'lerde olduğunu düşünürseniz çok büyük bir fedakarlık var."

Yabancıların 300 bin dolarlık ev alması karşılığında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı konusunda ise Bakan Kurum, "Buna ilişkin bir çalışma var. Süreç içerisinde detaylar belli olabilir. Şu anki şartlar belli. Detayları ileriki süreçte ilgili bakanlıklarımızca açıklanır. Buna ilişkin en azından hizmetin hızlandırılması noktasında ilgili bakanlıklarımız çalışıyor. Biz de sektör olarak takibini yapıyoruz" dedi.

Fiyat artışı olmayacak

Murat Kurum, kampanyaya katılan konutlarda fiyat sınırlamasının olup olmadığının sorulması üzerine, hiçbir sınırlama olmadığını belirterek, "Ancak şunun takibini yapacağımızı buradan yine vatandaşlarımızın bilmesini isteriz. 'Kampanya başladı fiyat artıralım, satıldı fiyat artıralım' söz konusu değil. Bugünkü şartlar ve fiyatlar neyse, bu şartlar ve fiyatlarda yüklenicilerimiz bunu gerçekleştirecek. Bunun takibini de biz inşallah yapacağız. Fiyat konusunda bir limit yok" ifadelerini kullandı.

"Vade farkı yükünü sadece konut şirketleri mi karşılayacak?" şeklindeki soru üzerine de Kurum, bu projelerin birçoğunun bakanlığın ilgili birimleriyle iç içe yapıldığını belirterek, bir proje ya da kampanya söz konusu olduğunda bakanlığın ilgili kuruluşlarının da üzerine düşen fedakârlığı yapacaklarını, el birliği içerisinde hem devletin hem sektörün hem de vatandaşın katıldığı bir kampanya olduğunu söyledi. Kampanya kapsamına İstanbul başta olmak üzere Ankara, Denizli ve Konya'da yaklaşık 100 bin ofis ve konut alındı.

Söz konusu 100 bin konut ve ofisin 25 bini kampanya şartlarıyla satışa sunulacak. Normal koşullarda 500 bin liralık bir konut 10 yıllık banka kredisiyle 1 milyon 240 bin liraya alınabilirken, söz konusu kampanya ile 640 bin liraya edinilebiliniyor.

Yastık altında altın ve dövizi olanlar hedefleniyor

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, Türkiye İçin Kazanç Vakti sloganıyla düzenlenen kampanyanın dolar ya da altından gelir sağlayan, yastık altı birikimi olan vatandaşı gayrimenkul pazarına yönlendireceğini savunarak, "Böylece kampanya sonuna kadar ciddi bir konut satışı olacağını tahmin ediyoruz, stokların erimesi için çok önemli bir adım atılmış oldu" dedi.

İnşaat maliyet endeksi arttı

İnşaat maliyet endeksi, Haziranda aylık bazda yüzde 2.29, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26.06 arttı. Aylık bazda malzeme endeksinde yüzde 3.26, işçilik endeksinde yüzde 0.11 artış görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 30.84, işçilik endeksi yüzde 16.09 artış gösterdi.