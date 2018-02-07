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Bakan Şimşek'ten 'kripto para' çıkışı

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Bitcoin'le ilgili vatandaşlarımızı uyardım fakat blockchain, bir teknoloji o apayrı bir konu, onu çok önemsiyoruz. Platform üzerinden verimliliği artıracak, dijitalleşmeyi daha hızlandıracak ayrı bir alan. Biz Türkiye'de kripto para anlamında kendimize özgü bir çalışma yapmayı düşünüyoruz" dedi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 16:22
Bakan Şimşek'ten 'kripto para' çıkışı

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Bitcoin'le ilgili vatandaşlarımızı uyardım fakat blockchain, bir teknoloji o apayrı bir konu, onu çok önemsiyoruz. Platform üzerinden verimliliği artıracak, dijitalleşmeyi daha hızlandıracak ayrı bir alan. Biz Türkiye'de kripto para anlamında kendimize özgü bir çalışma yapmayı düşünüyoruz" dedi. Mehmet Şimşek şöyle konuştu: "Biz en son Finansal İstikrar Komitesi toplantısında bu konuyu ele aldık, bir çalışma grubu oluşturduk, kripto para konusunu incelemeye aldık. Bahsedilen bu para birimleri Türkiye'de legal değil, legal altyapısı yok.

İkincisi gelecekte bunların akıbetine ilişkin dünyada ortak bir fikir yok, ciddi soru işaretleri var. Biz Türkiye'de kripto para anlamında kendimize özgü bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Spesifik birtakım kripto para birimleri noktasında biz şu anda mesafeliyiz, onu riskli görüyoruz. Vatandaşlarımıza bunun getirdiği risklerle ilgili uyarılarda bulunduk. Nitekim bu tartışmalar yaşanırken, çok hızlı bir çıkış sonra da bir çöküş yaşadı. Biz vatandaşlarımızın bu noktada, bu spekülasyonlardan zarar görmesini istemeyiz." EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
EkonomiBitcoinBlockchainTeknolojiEkonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞimşekTürkiEFinansal Istikrar KomitesiKripto Para
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