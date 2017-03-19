Bakan Tüfenkçi'den 'bankalara' şok uyarı!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, esnafa sunulan kredi yapılandırma ve faizsiz kredi desteklerine ilişkin bazı bankaların tutumunu eleştirerek, "Özellikle bankalar boyutunda birtakım sıkıntılar yaşanıyor, bunun da farkındayız ve bir kez daha bankaları uyardık. Biz bunu Bankalar Birliği'yle konuştuk, eğer kısa zamanda bunu düzeltmezlerse bu yaptırıma da dönüşebilir." dedi.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (İSTESOB) ziyaret eden Tüfenkci, kendi namına çalışan Bağ-Kur'lu esnafın önceden peşin ödeseler dahi Bağ-Kur indiriminden yararlanamadığını hatırlatarak, "Oysa SSK'lılar ve SSK'lı çalıştıran işverenler bundan faydalanıyorlardı. Biz Bağ-Kur primini peşin ödeyenlere de yüzde 5'lik bir indirimi sağlayalım dedik ve uygulamaya gittik" bilgisini verdi. AVM'lerde açılış kapanış saatlerini belirleme yetkisinin esnafa verildiğini hatırlatan Tüfenkci, unutulmaya yüz tutan iş kollarının AVM'lerde 4'te 1 kira ile yer bulabileceğini anımsattı. Bu tür işleri yapanlara girişimci olun çağrısında bulunan Tüfenkci, "Sanatkarlarımızın bu anlamda girişimci olmaları, oraları zorlamaları gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

AA