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Bakanlık şeker fabrikalarına talip!

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinde ilginç bir gelişme yaşandı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak bazı şeker fabrikalarına biz de talip olacağız" dedi!

12 Mart 2018 Pazartesi 17:34
Bakanlık şeker fabrikalarına talip!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle daha fazla küspe üretileceğine, üretimin artacağına ve fiyatların düşeceğine inandığını öne sürerek, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak biz de talipli olacağız.

Şartlarımız uyduğu takdirde Tarım Kredi Kooperatifleri olarak birkaç fabrikayı biz almayı düşünüyoruz" dedi. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine de değinen Fakıbaba, "8'i özel bazı kooperatiflerin elinde, 25 tane de devletin elinde fabrika var. Bu 8 özel fabrika 1 milyon ton, bizim elimizdeki 25 fabrika ise 1 milyon 400 bin ton şeker üretiyor. Devlet olarak özel sektörle yarışmak zorundasınız" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'dan süt mü alacağız?

Bir gazetecinin Rusya Tarım Bakanı Alexander Tkachev'in, Türkiye'ye et, süt ve balık ihraç etmeye hazırlandıklarına ilişkin açıklamasını hatırlatması üzerine Fakıbaba, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının böyle bir görüşmesinin olmadığını söyledi.

Fakıbaba, Türkiye'nin süt fazlası olduğuna dikkati çekerek, Et ve Süt Kurumunun (ESK) piyasayı regüle etmek için zaman zaman süt aldığını bildirdi. Su ürünlerinde Türkiye'nin 2023 yılı hedefinin 1 milyar dolarlık ihracat olarak belirlendiğini anımsatan Fakıbaba, bu yıl söz konusu rakamı geçmeyi umduklarını dile getirdi.

Bazen almak zorunda kalıyoruz

Fakıbaba, ülkelerin siyasi olarak birbiriyle alışveriş yapmak zorunda olduklarının altını çizerek, şöyle devam etti: "Gittiğiniz ülkede diyorlar ki 'Sizden bu kadarlık mal alıyoruz, siz bizden ne alacaksınız?' Bu en fazla et konusunda oluyor. Mecburen bir şeyler almak zorunda kaldığınızda et gündeme geliyor. Süt ve su ürünlerini ilk defa duyuyorum.

Genelde ülkelere gittiğimizde mutlaka ihracat ve ithalat şeması ortaya çıkıyor, ülkelerle oturup bir yerde anlaşmak zorunda kalıyorsunuz. Bu pazarlıklar oluyor. Genelde halkın sandığı gibi Türkiye'nin et ihtiyacından değil, siyasi amaçlı olarak veya ihracat yaptığınız ülkelerden ithalat da yapmak zorunda olduğunuzdan dolayı bazı kalemlerde ister istemez bazen böyle şeyler gündeme gelebiliyor."
EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
şekerAhmet Eşref Fakıbaba
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