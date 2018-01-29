Bakliyat ekim alanı yüzde 65 azaldı

Aral, üretimin ise yüzde 41 oranında düştüğünü söyledi. Aral’a göre üretim düşüşündeki birinci etken, 1994 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) bakliyat alım desteğini kesmesi.

İkinci etken ise Kanada ve ABD bakliyat üretimine 1990’lı yıllardan sonra çok önem verirken, Türkiye’de tersi olması. Bakliyat üretimini yıllık 2 milyon tona çıkarmak gerektiğini vurgulayan Aral, “Ülkemiz bakliyat üretimi ve ihracatı 1990’lı yılların başlarında en üst düzeyine ulaşmıştı diyebiliriz.

O yıllarda 750 bin ton ihracat gerçekleştirildi. Bugünkü cari fiyatlar ile yaklaşık 750 milyon dolar değerinde. O yıllardaki üretim ve ihracat yapımız devam edebilseydi bugün bakliyat ihracatımızda 750 milyon doları konuşuyor olabilirdik” dedi.

EKONOMİ SERVİSİ