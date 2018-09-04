Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
93189
ALTIN
255.835
DOLAR
6.6774
STERLİN
8.5825
EURO
7.7318

Bakliyata zam yolda

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, enflasyondaki artışın yüksek belirsizlik ortamından kaynaklandığını belirterek, döviz artışından kaynaklı ithal ürünler karşısında yerlinin de Türkiye'de üretilen ürünlere zam yaptığını söyledi

04 Eylül 2018 Salı 17:32
Bakliyata zam yolda

Reis, "Gıda maddelerinde kendi kendimize yetebilmeyi sağlamamız gerekiyor" diye konuştu. Henüz raflara yansımamış zamların bulunduğuna değinen Reis, üretici fiyatlarının yüksek olması nedeniyle raf fiyatlarının kademeli olarak artacağını ifade etti.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik de açıklanan son verilerin, gıda ve içecek sanayinin, üretici fiyatlarındaki artışları, ürün fiyatlarına birebir yansıtmadığını ortaya koyduğunu söyledi. Menlik, "Türkiye gıda sektörü olarak maliyetlerimiz çok yüksek oranlarda artış gösterirken, fiyat artışlarını asgari düzeyde tuttuk" dedi.
EKONOMİ SERVİSİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk-Rus otomotiv sektörü doları bırakıyor
Türk-Rus otomotiv sektörü doları bırakıyor
İhracatçıya 'paranı Türkiye'ye getir' notası
İhracatçıya 'paranı Türkiye'ye getir' notası
Gaziantep'te hedef 5 milyon turist
Gaziantep'te hedef 5 milyon turist
Şirketler borç yapılandırma yarışında
Şirketler borç yapılandırma yarışında
Dövizi Türk şirketleri yükseltti
Dövizi Türk şirketleri yükseltti
'Enflasyonu zamlar arttırıyor'
'Enflasyonu zamlar arttırıyor'
8 kişilik iş için bin 458 başvuru
8 kişilik iş için bin 458 başvuru
Yunanistan ekonomisinde sürpiz!
Yunanistan ekonomisinde sürpiz!
Enflasyonu işlenmiş gıda yükseltti
Enflasyonu işlenmiş gıda yükseltti
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim