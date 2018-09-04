Bakliyata zam yolda

Reis, "Gıda maddelerinde kendi kendimize yetebilmeyi sağlamamız gerekiyor" diye konuştu. Henüz raflara yansımamış zamların bulunduğuna değinen Reis, üretici fiyatlarının yüksek olması nedeniyle raf fiyatlarının kademeli olarak artacağını ifade etti.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik de açıklanan son verilerin, gıda ve içecek sanayinin, üretici fiyatlarındaki artışları, ürün fiyatlarına birebir yansıtmadığını ortaya koyduğunu söyledi. Menlik, "Türkiye gıda sektörü olarak maliyetlerimiz çok yüksek oranlarda artış gösterirken, fiyat artışlarını asgari düzeyde tuttuk" dedi.

EKONOMİ SERVİSİ