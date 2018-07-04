Bal alanları daralıyor

Şahin, "Sektör olarak Şubat ve Mart aylarında bir kuraklık yaşadık. Bu yıl bal olmayacak diye çok endişelendik. Ancak Nisan ve özellikle Mayıs aylarında yağan yağmurlar bizleri çok sevindirdi" ifadelerini kullandı.

Sonraki aylardaki yağışların bal üreticilerini sevindirdiğini vurgulayan Şahin, "Özellikle Orta ve Doğu Anadolu bölgelerimizde çok iyi yağışlar aldık. Ülkemizde bu sene fazlasıyla bal olacak. Beklentilerimizin de üzerinde bal rekoltesi fazlasıyla olacaktır" diye konuştu.

Şahin, Türkiye'de 70 bin ailenin arıcılık yaptığını anlattı.

Türkiye'de kovan başı üretimin artması gerektiğini kaydeden Şahin, "Kovan sayımız her yıl artmasına rağmen bal veriminde düşüş yaşıyoruz. 2005 yılında Türkiye'de arı sayısı 4 milyon civarında iken bugün bu sayı 7 milyon 900 bin civarında ama bal alanlarımız yine 2005 yılının gerisinde. Bizim yapmamız gereken arı sayımızı bu seviyelerde tutup bal üretimini artırmak. Biz bal alanlarının genişletilmesini istiyoruz" diye konuştu.

AA