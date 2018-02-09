Balda Türkiye dünya ikincisi

EKONOMİ SERVİSİ

Dünya bal üretiminde Türkiye, Çin'in ardından dünya ikincisi olurken, Türkiye'de ise Ordu ili en fazla bal üretimiyle birinciliğini sürdürüyor. İstatistiklere göre, yılda 1.5 milyon tondan fazla gerçekleşen dünya bal üretiminin yüzde 30'unu Çin elinde bulundururken, Türkiye yüzde yaklaşık 7'lik pay ile ikinci sırada bulunuyor. Türkiye'yi yüzde 5.35 ile ABD, yüzde 5.03 ile İran, yüzde 4.96 ile de Rusya izliyor.

Türkiye'de arıcılıkla uğraşan 84 bin işletmede yaklaşık 8 milyon kovanda yılda ortalama 105 bin ton bal üretiliyor. Türkiye'nin arıcılığa her yönden uygun olması, arıcılığın gelişimini olumlu yönde etkilerken 2000-2016 döneminde kovan sayısı 4.3 milyondan 7.9 milyona, bal üretimi ise 61 bin tondan 105 bin tona yükseldi. Ancak buna karşın, kovan başına bal verimi ortalama 13.4 kilogramla düşük kalırken Çin'de bu rakam 50 kilogram olarak belirlendi. Dünya bal ihracatında ise yüzde 12.9 ile Çin ilk sırayı alırken bunu yüzde 8.95 ile Yeni Zelanda, yüzde 7.31 ile de Arjantin izledi.

Türkiye, ürettiği balın sadece yüzde 3.4'ünü ihracat olarak yurt dışına pazarlıyor. Aynı zamanda dünyada 33 ülkeye bal ihraç eden Türkiye, bu ihracatın yüzde 81'ini ABD, Almanya ve Suudi Arabistan'a yapıyor.