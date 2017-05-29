Balda üretim iyi ihracat kötü

Toplam 84 binden fazla işletme, 7.9 milyonu aşkın kovanda 105 bin 727 ton bal üretiyor” dedi. Bayraktar, Dünya Arı Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, bal arılarının bitkiden bitkiye konarak yaptığı tozlaşma ile ekosistemin devamlılığını sağladığını, arılar olmadan ekosistemin olamayacağını belirtti. Bayraktar, 1.5 milyon tondan fazla dünya bal üretiminin yüzde 30.6’sını Çin’in ürettiğini, Türkiye’nin, Çin’in ardından yüzde 6.85’lik pay ile ikinci sırada bulunduğunu, ülkemizi yüzde 5.35 ile ABD, yüzde 5.03 ile İran, yüzde 4.96 ile de Rusya’nın izlediğini bildirdi. 2016 verilerine göre ülkemizde arıcılıkla uğraşan işletme sayısının 84 bin 47 olduğunu, 7 milyon 900 bin 364 kovanda 105 bin 727 ton bal üretildiğini belirten Bayraktar, şu bilgileri verdi: “Türkiye’nin arıcılığa her yönden uygun olması, arıcılığın gelişimini olumlu yönde etkilemiş, 2000-2016 döneminde kovan sayısı 4.3 milyondan 7.9 milyona, bal üretimi ise 61 bin tondan 106 bin tona yükselmiştir. Buna karşın, hala kovan başına bal verimi ortalama 13.4 kilogramla düşük kalmaktadır. Çin’de bu rakamın, 50.1 kilogram olduğu düşünüldüğünde ülkemiz verimindeki yetersizlik net olarak görülmektedir." Dünya bal ihraç pazarının 2.2 milyar dolar olduğunu belirten Bayraktar, dünya üretiminde ikinci sırada yer alan bir ülkenin bu pazardan yüzde 1.1 pay almasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. EKONOMİ SERVİSİ