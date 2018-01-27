Balı üretiyoruz ama ihraç edemiyoruz

Yıllık 3 bin ton üretim ve 6 milyon adetlik şişeleme ile Türkiye’nin en büyük bal üreticilerinden olan Anavarza Bal Genel Müdürü Can Sezen, bal ihracatı için arıcıların arı zehiri, polen, arı sütü gibi katma değeri yüksek ürünlere de yönelmesi gerektiğinin altını çizdi.

İhracatlarının toplam satışlarının yüzde 5’ini geçmediğini de kaydeden Sezen “Türkiye’nin bal ihracatına paralel olarak ihracatımız ne yazık ki düşük. 2018 yılından başlayarak ihracatımızı iki katına çıkarmak istiyoruz.Bunun için mevcut Irak ve Hollanda pazarının yanına yeni ülke pazarlarını da eklemek için araştırmalarımız ve girişimlerimiz sürüyor.

Öte yandan 2017 yılında bir ilk olarak piyasaya sunduğumuz toz bal gibi katma değere sahip ürünler geliştirmeye devam ediyoruz” dedi. Türkiye’de 500’e yakın endemik ballı bitki çeşidi olduğunu da sözlerine ekleyen Sezen “Dünyanın başka hiçbir coğrafyası bu kadar zengin değildir. Bu avantajı kullanmalıyız.

Şu an 105 bin ton olan Türkiye bal stoğunun artması için gerekli çalışmaların devlet ve özel sektör işbirliği ile yapılması büyük önem taşıyor” dedi.

EKONOMİ SERVİSİ