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Balık tüketiminde Avrupa'dan geriyiz

Avrupa'da kişi başı yıllık 23 kilogram balık tüketimi yapılırken, Türkiye'de ise tüketimin yıllık 6 kilogramda kaldığını açıklayan TESK Başkanı Palandöken, "Balık avı sezonu 1 Eylül’de başlamasına rağmen, balık fiyatlarının halen çok yüksek. Balıkçılarımız yeni sezonda daha bilinçli avlanmalı" dedi

23 Eylül 2017 Cumartesi 16:18
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Balık tüketiminde Avrupa'dan geriyiz

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, balık avı sezonunun 1 Eylül’de başlamasına rağmen, balık fiyatlarının halen yüksek olduğunu belirterek, "Balıkçılarımız yeni sezonda daha bilinçli avlanmalı" ifadelerini kullandı. Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin deniz ürünleri avlanma ve üretiminde Avrupa’da 7. sırada olduğuna işaret ederek, üç tarafı denizlerle çevrili ülkede üretimin yetersiz olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin balık tüketiminde de Avrupa ülkelerinin ve dünya ortalamasının gerisinde olduğunu belirten Palandöken, "Avrupa'da kişi başı yıllık 23 kilogram balık tüketimi yapılırken, dünya genelinde bu rakam 18.6 kilogramı buluyor. Türkiye'de ise tüketim yıllık 6 kilogramda kalıyor" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin üretim ve tüketimde ilk üç sırada yer alması gerektiğini savunan Palandöken, balık avı sezonunun 1 Eylül’de başlamasına rağmen, fiyatların halen yüksek olduğunu, balıkçıların yeni sezonda daha bilinçli avlanması gerektiğini vurguladı.

'Yasal boy sınırına dikkat'

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, balıkçıların yasal boy sınırının altında avlanmaması, vatandaşların da tezgahlara vaktinden önce gelen balıkları tercih etmemesi gerektiğini kaydetti. Koşullarına uygun olarak avlanma ile balık sayısının artacağına işaret eden Palandöken, bunun da fiyatları düşereceğini belirtti.

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