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Balık tüketiminde Türkiye geri kaldı

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde balık tüketimi dünya ortalamasının gerisinde kalıyor.  Avrupa ülkelerinde yıllık 25, Japonya'da 80 kilogramı bulan kişi başı balık tüketimi Türkiye’de ise sadece 8 kilogram

13 Eylül 2017 Çarşamba 14:20
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Balık tüketiminde Türkiye geri kaldı

AHMET SAFA TERZİ/İSTANBUL

En iyi besin kaynaklarından biri kuşkusuz balık. Vitaminler, proteinler, yağ asitleri, mineraller bakımında oldukça zengin olan balık ürünlerini uzmanlar haftada iki kez tüketilmesini öneriyor. Balık tüketim miktarları dünyada kültürel farklılıklara göre değişiklik gösteriyor. Japonya’da, yıllık ortalama bir Amerikalı ya da İngiliz’e göre üç kat daha fazla balık yenirken; Türkiye’de 8 kg tüketim ile bu ortalamanın gerisinde kalınıyor. 

Maldivler birinci sırada

Balık etinin su oranının diğer et türlerine göre yüksek olduğunu belirten Kılıç Deniz İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Kızıltan, “Türkiye’nin, balık çeşitliliği çok fazla ancak çok az balık tükettiğimiz bir gerçek. Bunun temel sebebi yüzyıllardır süre gelen kırmızı et ağırlıklı beslenme alışkanlığımız" dedi. Şu anda yıllık ortalama kişi başı tüketimin 8 kg olduğunu belirten Kızıltan, "Türkiye olarak daha sağlıklı bireyler olmak ve sağlıklı nesiller yetiştirmek için balık tüketimimizi artırmalıyız. Norveç, İzlanda, Japonya gibi ülkeler ortalama kişi başı 80 kg balık tüketiyor. Birincisi sırayı ise 350 bin nüfuslu Maldivler alıyor. 1200 adadan oluşan Maldivler temel besin kaynakları balık ürünler ve yıllık ortalama 139 kg balık tüketiyorlar" dedi. 

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Türkiye
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