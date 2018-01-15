Balıkesir kuzusu tescilli marka oldu

Balıkesir merkez ve ilçelerinde yetiştirilen merinos ve kıvırcık melezi koyunların 125-135 günlük ve ortalama 40-45 kilogram canlı ağırlığa ulaşmasıyla elde edilen Balıkesir kuzusu TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Laboratuvarı'nda "ISO 4121 Skalalar ile Kalite Değerlendirmesi" yöntemiyle test edildi.

Bu tahlillerde Balıkesir kuzusunun tadı, kokusu ve lezzeti testten geçirildi, renk parametreleri ve kimyevi özellikleri tespit edildi. Coğrafi işaretin alınması ile 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren farklı kuzular Balıkesir kuzu eti olarak satılamayacak. Anlaşmalı mezbahalarda kulak küpeleri okutularak kesilecek Balıkesir kuzularının etine coğrafî işaretin logosu basılacak.

Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula, "Biz 3 yıl önce yönetim kurulu olarak tüketici ve satıcılar nezrinde bir marka olan Balıkesir kuzu etini coğrafi işaret alarak tescil yaptırabilir miyiz diye yola çıktık. Ette coğrafi işaret bir ilktir. 3 yılın sonunda işaretimizi aldık" dedi.

EKONOMİ SERVİSİ