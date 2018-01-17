Balıkta geleceğimiz karanlık

Karadeniz'de son yıllardaki avcı baskısı ve olumuz hava koşulları nedeniyle balık avında yaşanan düşüş beraberinde av sezonu süresinin de 2.5 aya kadar kısalmasına neden oldu. Türkiye'de 1 Eylül'de başlayan ve 15 Nisan'da sona eren av sezonunun balık avında yaşanan düşüşe bağlı olarak bu sezon 2.5 aya kadar gerilemesi bölgedeki balıkçıları gelecek yıllar adına tedirgin etti. Daha önceki yıllarda 4 ile 6 ay arasında değişen zaman dilimlerinde bölgede avcılık yapabilme imkanı bulan Karadenizli balıkçıların büyük çoğunluğu bu sezon balık yokluğu sebebiyle teknelerini limanlara demirlemek zorunda kaldı. Bazı balıkçılar ise Gürcistan karasularında avlanmaya gitti. Bölgenin balıkçılık faaliyetlerinin yürütüldüğü önemli kentlerinden Sinop'ta da birçok balıkçı sezonu erken kapatarak teknelerini iskeleye demirledi.

Acil önlem şart

Sinop Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, her geçen yıl balık avı sezonunun kısalmasının endişe verici olduğunu söyledi. Sektörde faaliyet gösteren tüm balıkçıların gelecek yıllar adına tedirginlik duymaya başladığını vurgulayan Ünlü, birtakım önlemlerin acil alınması taraftarı olduklarını dile getirdi. Ünlü, hamsinin üremesini Gürcistan karasularında yaptığına işaret ederek, şöyle konuştu: "Geçen sezonla bu sezonu karşılaştırdığımızda mesela palamutta yüzde 90 oranında bir düşüş var. Palamut olmadı hamsi olur dedik. Ondan da umduğumuzun ancak üçte birini alabildik.

Bizim karasularımızda toplasan bir ay kadar hamsi avcılığı oldu. Hamsi göç ederek Gürcistan karasularına gitti. Bizim de bir grup balıkçı arkadaşımız orada avlanıyor. Türkiye'de 9 santimetreden küçük balıkların avlanması yasak, komşumuz Gürcistan'da ise böyle bir yasa olmadığından 4-5 santimetre boyundaki hamsiler avlanabiliyor. Çok yüksek tonajlarda avcılık yapıldığından açıkçası balıkçılar olarak kendi bindiğimiz dalı kesiyoruz."



Türkiye'de hamsinin tekrar bollaşmasının Gürcistan'ın da alacağı önlemlere bağlı olduğuna dikkati çeken Ünlü, komşu ülke Gürcistan'da yıllık ortalama fabrikalarda 300 bin ton hamsinin işlendiğini kaydetti. Ünlü, hamsiye üreme şansı verilmesi gerektiğini aktararak, "Gürcistan'da balığa üreme şansı verilmeden avcılık yapılıyor. 4-5 santimetre boyundaki hamsiler avlanıyor. Dolayısıyla hamsi üreyemediği için bizim karasularımıza dönüş yapamıyor. Devletimizin bu noktada mutlaka gerekli girişimlerde bulunması gerekiyor" dedi.

