Bank Asya'dan TMSF'ye rekor ödeme

Gülal, TMSF bünyesinde aktif büyüklüğü 1.5 milyar dolardan 100 bin TL'ye kadar 981 firma bulunduğunu ifade etti.

Toplamda 19.5 milyar TL öz kaynağa sahip firmaların 2017 rakamları itibarıyla cirolarında yüzde 30-35 seviyesinde bir artış gözlendiğini dile getiren Gülal, şunları kaydetti: "Şirketlerin karlılıklarında yüzde 20'ye yakın bir artış söz konusu, öz kaynakları da yüzde 6 seviyesinde büyüdü.

Bu şirketlerin büyük bir kısmı her manada büyüdü. Boydak Holding yüzde 30 büyüdü. Aydınlı Grup'u 550 mağaza sayısında aldık, şu anda 580 mağazamız var. Faruk Güllüoğlu'nu 51 şube ile devraldık şu an 71 şubemiz var. Devamında 2018'de de bunu 80'e çıkarmayı arzuluyoruz.

Hatta Gaziantep'de Naksan Holding'in firmalarından Naksan Plastik biz geldiğimizde yüzde 30 kapasiteyle çalışıyordu, şu an yüzde 80 kapasiteyle çalışıyor. Biz geldiğimizde fabrikasında 350 kişi vardı şu an bin 300 kişi çalışıyor.Royal Halı firmasını da çalışır hale getirdik ve orada ekstradan 2 bin 500 kişiye istihdam sağlamış olduk."

AA