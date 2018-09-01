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Banka kredileri 2.7 trilyona dayandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 17 Ağustos itibariyle bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 16 milyar 51 milyon lira azalarak 2 trilyon 671 milyar 822 milyon liraya geriledi

01 Eylül 2018 Cumartesi 18:02
Banka kredileri 2.7 trilyona dayandı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 20 Ağustos ile biten haftada 2 milyar 519 milyon lira azalarak 420 milyar 827 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 200 milyar 191 milyon lirası konut, 7 milyar 85 milyon lirası taşıt ve 213 milyar 522 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 1 azalışla 97 milyar 202 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 45 milyar 446 milyon lirası taksitli, 51 milyar 756 milyon lirası taksitsiz oldu.

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