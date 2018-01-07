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Bankalar esnafı 'kara liste'ye aldı

TESK Genel Başkanı Palandöken, bankaların kara liste uygulamasıyla esnafın önünü tıkadığını savunarak, "Etkin sicil affının hayata geçirilmesi şart" dedi.

07 Ocak 2018 Pazar 17:41
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Bankalar esnafı 'kara liste'ye aldı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, devletin esnafa kredi vermek için her türlü imkanı zorladığını ancak bankaların 'kara liste' uygulamasıyla esnafın önünü tıkadığını ileri sürdü.

Palandöken, esnaf ve sanatkarların uygun koşullarda kredi desteğinden yararlanması için hazırlanan kararname taslağını olumlu bulduklarını belirterek, düzenlemede sicil affının unutulmamasını istedi.

Hazine'den esnaf için bu yıl 1.5 milyar liralık ödenek tahsis edildiğini ifade eden Palandöken, bankaların esnafa vereceği kredi bakiyesinin ise yüzde 20 artışla 28.8 milyar liraya ulaşmasının beklendiğine işaret etti.

Bankalar neyin peşinde

Esnafa kredi desteğinin bu yıl da artarak devam etmesinin sevindirici olduğunu vurgulayan Palandöken, "Devlet küçük esnafa kredi vermek için her türlü imkanı zorluyor fakat bankalar kara liste uygulamasıyla esnafın önünü tıkıyor" ifadesini kullandı.

Palandöken, son 14 yılda üç kez sicil affı çıkarılmasına rağmen bankaların 'kara liste' uygulaması nedeniyle esnafın krediye ulaşmada zorlandığını savunarak, şunları kaydetti: "İsteyen banka sicil affını uyguladı, istemeyen uygulamadı. Esnaf, hiçbir zaman bankaların insafına terk edilmemeli. Etkin sicil affı için Mecliste yeni bir karar alınmalı ve bu karar net olmalı ki bankalar keyfi uygulama yapmasınlar. Bu konuda konfederasyona çok sayıda şikayet geliyor. Bankacılıkta kara liste olarak adlandırılan, geçmişe dönük olumsuz bilgileri kullanma uygulamasına son verilmesi ve etkin bir yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi şart."

HABER MERKEZİ

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TeskBankaKara ListeBorçIcraIflas
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