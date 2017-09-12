Bankalar faizleri uçurdu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, geçen yılın sonunda yüzde 14.53 düzeyinde bulunan ortalama ticari kredi faiz oranı, bu yılın Ocak ayında yüzde 13.25'e gerilese de Ocak ortasından itibaren yükselişe geçti. Temmuzda yüzde 17'nin üzerini gören ticari kredi faiz oranı, geçen ay yüzde 15.7 seviyesine geriledi. Ticari kredi faiz oranı, son iki haftalık dönemde tekrar yüzde 17'yi aşarak bu ay itibarıyla yüzde 17.29 ile Mart 2009'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bankalarca açılan ticari kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları, son 8 aylık süreçte 275 baz puan artış gösterdi.

Konut kredileri de yükseldi

Söz konusu dönemde konut kredisi faiz oranı yüzde 11.4'ten yüzde 12.9'a, taşıt kredisi faiz oranı yüzde 13.3'ten yüzde 16.3'e ve ihtiyaç kredisi faiz oranı da yüzde 16.1'den yüzde 18.3'e çıktı. Böylece son 8 aylık dönemde faizler, konut kredilerinde 150 baz puan, ihtiyaç kredilerinde 240 baz puan ve taşıt kredilerinde 300 baz puan arttı. Geçen yılın sonunda yüzde 8.52 seviyesinde bulunan 1 ay vadeli TL mevduat faiz oranı da 1 Eylül itibarıyla 10.82'ye yükseldi. Turkey Macro View Consulting Yönetici Direktörü Ferhat Yükseltürk, piyasada ocak ayı sonrasında TL'de yaşanan zayıflık ve bunun enflasyon görünümünü belirgin bir şekilde bozmasının ardından TCMB'nin, politika duruşunu sıkılaştırması ve ortalama fonlama maliyetini yüzde 8'den yüzde 12'ye kadar çıkarmasının mevduat maliyetlerinin de artmasına neden olduğunu söyledi. AA