Bankalar kazandı, ülke büyüdü!

RECEP BAHAR / DETAY-HABER

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk çeyreğine (Ocak-Mart dönemi) ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre Türkiye ekonomisi, 2017 yılının ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüdü.

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla tahmini ise aynı dönemde cari fiyatlarla yüzde 14.3 yükselerek, 641 milyar 584 milyon lira olarak belirlendi.

Hizmet iyi, tarım kötü

Tarım sektörünün toplam katma değeri, bu yılın Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 3.2, sanayi sektörünün toplam katma değeri yüzde 5.3, inşaat sektörünün ise yüzde 3.7 artış gösterdi.

Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyet lerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 5.2 yükseldi.

Faiz sektörü tam gaz ilerliyor

Bu yılın ilk çeyreğinde iktisadi faaliyet kollarına göre cari fiyatlarla en yüksek büyüme hızı, yüzde 35.5 ile ' finans ve sigorta faaliyetleri' sektöründe kaydedildi.

Nitekim BDDK'ya göre banka ların 2017 yılının ilk 3 aylık kârının 18 milyar liraya ulaşması finans sektöründe işlerin tıkırında olduğunu ortaya koyuyor. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün büyüme hızı yüzde 10.2, inşaat sektörünün ise yüzde 10.7 olarak belirlendi.

Tüketim harcamaları yüzde 5.1 arttı

Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2017 yılının birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 5.1 arttı.

Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 9.4, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 2.2 artış gösterdi.

Mal ve hizmet ihracatı, 2017 yılının birinci çeyreğinde 2016 yılının aynı dönemine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 10.6, ithalatı ise yüzde 0.8 arttı.



Yıl Büyüme hızı



2016 1. Çeyrek 4.5

2016 2. Çeyrek 5.3

2016 3. Çeyrek -1.3

2016 4. Çeyrek 3.5

2016 Yıllık 2.9

2017 1. Çeyrek 5



Yarısı ihracattan geldi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2017 1. Çeyrek Büyüme rakamının yarısına katkının ihracattan geldiğini söyledi. Büyükekşi, şunları söyledi: “2017’nin ilk çeyreğinde yakaladığımız yüzde 5’lik büyüme oranı 2014 yılından bu yana yakaladığımız en yüksek ilk çeyrek rakamı oldu. İlk çeyrekteki yüzde 5’lik büyüme ile birlikte ilk 5 ayda ihracatımız yüzde 8.9 artış kaydetti. İhracatımızın güçlü bir şekilde artış göstermesi de büyümeye önemli oranda katkı sağladı. Bu dönemde, beklentilerimiz doğrultusunda net dış ticaret büyümeye 2.2 puanlık katkı sağladı. Yani, büyümemizin yaklaşık yarısı ihracattan kaynaklandı."

Makine yatırımlarında sert düşüş

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) büyüme rakamları ile ilgili bir değerlendirme yaptı. Değerlendirmede şunlar kaydedildi: "Son birkaç dönemdir iç talep merkezli büyüyen ekonomimiz, 2017 yılının ilk çeyreği itibariyle dış talepten de beklediği desteği nihayet almaya başladı ve yüzde 10.6 oranında artış kaydeden mal ve hizmet ihracatı, iş dünyası temsilcileri olarak bizleri memnun etti. Ancak bu dönemde yıllık bazda yüzde 2.2 ile ılımlı bir artış arz eden toplam yatırımların büyümeye katkısı maalesef sınırlı oldu. Burada bilhassa dikkat çekilmesi gereken nokta, inşaat yatırımlarının yüzde 10 oranında artış kaydetmesine karşın makine ve teçhizat yatırımlarında gözlenen yüzde 10.1’lik gerilemedir."