Bankalar para basıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Nisan ayında bankalar 4 milyar 920 milyon liralık net kârla en yüksek Nisan ayı rakamını elde etti. Sektör, geçen yılın Nisan ayında 4 milyar 223 milyon lira net kâr sağlayarak, kârını yüzde 16.5 artırdı.

Böylece bankacılık sektörü tüm zamanların en güçlü 2. çeyrek başlangıcını gerçekleştirdi. Verilere göre, bankaların yılın ilk dört ayında elde ettiği toplam faiz geliri, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 29.5 arttı. Nisan sonu itibarıyla 96.4 milyar lira olan bankaların faiz geliri, geçen yılın aynı döneminde 74.4 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Bankalar yılın Ocak-Nisan döneminde kredilerden 78.7 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 17.6 milyar lirası tüketici kredilerinden, 3.2 milyar lirası kredi kartlarından, 11.4 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 46.5 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.

Bankalar faize 54.2 milyar lira ödedi

Sektörün toplam faiz gideri, bu yılın ilk dört ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 41.3 artarak 54.2 milyar liraya yükseldi. Söz konusu dönemde bankaların mevduata verdiği faiz tutarı yüzde 42.8 artışla 37.3 milyar liraya ulaştı. Sektörün toplam faiz giderlerinin yüzde 68.8'i mevduata ve yüzde 10.7'si bankalara verilen faizlerden oluştu. Bankaların net faiz geliri, nisan sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15.5 artarak 42.2 milyar lirayı aştı.

BDDK verilerine göre, bankaların faiz dışı gelirleri nisan sonu itibarıyla 24.4 milyar liraya ulaştı. BDDK verilerine göre, bankaların toplam faiz dışı giderleri Nisan sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30.7 artarak 32.5 milyar lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı giderlerin yaklaşık 3'te biri personel giderlerinden oluştu. Söz konusu gider, nisan sonunda yüzde 14.1 artışla 7.9 milyar liradan 9 milyar liraya yükseldi.

AA