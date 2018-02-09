Bankalara borç 500 milyara dayandı

Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi ise yüzde 2.74 artarak 116 milyar 448 milyon 417 bin liraya yükseldi. Böylece vatandaşların bankalara borcu 499 milyar 571 milyon liraya ulaştı. Söz konusu borç 2002 yılında sadece 6.5 milyar TL idi. Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 179 milyar 36 milyon 570 bin lirası konut, 6 milyar 187 milyon 680 bin lirası taşıt ve 197 milyar 899 milyon 366 bin lirası diğer kredilerden oluştu. Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 2 Şubat ile biten haftada 3 milyar 205 milyon 393 bin lira azalarak 2 trilyon 57 milyar 899 milyon 893 bin liraya geriledi.

RECEP BAHAR/İSTANBUL