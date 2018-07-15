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Bankalarda servet unutuldu

Bankalarda 10 yıldır işlem yapılmayarak zaman aşımına uğrayan 838 bin adet hesapta yaklaşık 98 milyon lira unutuldu. Söz konusu meblağ Hazine'ye gelir kaydedilmek üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) aktarıldı

15 Temmuz 2018 Pazar 16:45
Bankalarda servet unutuldu

Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesi gereğince bankalar nezdinde hak sahipleri tarafından yapılan en son işlem, talep veya yazılı talimat tarihinden itibaren 10 yıl süreyle aranmayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımına uğruyor ve gelir kaydedilmek üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) aktarılıyor.

Bu kapsamda, bankalar tarafından zaman aşımına uğrayan hesaplarla ilgili olarak yapılan ilanlar doğrultusunda, hak sahipleri veya mirasçıları tarafından 15 Haziran'a kadar aranmayan hesaplar TMSF’ye devredildi. Böylece, bu yıl itibarıyla, en son 2007'de işlem görmüş olan hesapların Fon'a devri gerçekleştirildi.

838 bin mudi parasını bankada unuttu

15 Haziran 2018 itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF'ye ön bildirimi yapılan muhtelif döviz cinsinden (TL, dolar ve avro) hesapların TL karşılığı tutarı yaklaşık 98 milyon lira oldu. 2007'den itibaren işlem görmeyen ve 2018 yılında zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından Fon'a kesin bildirimi yapılan hesapların 401 bin adedi mevduat, 4 bin adedi katılım fonu, 433 adedi ise alacaklardan oluştu.

31 Aralık 2017 itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF’ye ön bildirimi yapılan toplam 854 bin hesaptan yaklaşık 16 bin adet hesap sahibi bankalara başvurdu. Böylece, Fon'a devredilen hesap sayısı ise 838 bin adet oldu.

Zaman aşımına uğraması nedeniyle 2018 yılında TMSF'ye devredilen en yüksek meblağ ise 194 bin 584 Euro oldu. Son 10 yılda ise 3 milyon 979 bin adet muhtelif döviz cinsinden (TL, dolar ve Euro) hesapların toplam TL karşılığı tutarı olan 830 milyon lira TMSF'ye devredildi. Bu süre içinde bankalarda bırakılan en yüksek meblağ, 179 milyon lira ile 2012'de gerçekleşti. Bu yılı 162 milyon lira ile 2013, 98 milyon lira ile 2018 izledi.

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