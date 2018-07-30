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Bankalardan rekor kâr

Bankaların kârı 2018 yılının ilk 6 ayında geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 70.5 artarak 17 milyar liradan 28.9 milyar liraya çıktı. Böylece bankalar Cumhuriyet tarihinin kâr rekorunu kırdı!

30 Temmuz 2018 Pazartesi 13:54
Bankalardan rekor kâr

RECEP BAHAR/DETAY HABER

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankaların 2018 yılı ilk 6 aylık toplam kârı 28 milyar 921 milyon liraya ulaşarak rekor kırdı.

Bankalar geçen yılın ilk 6 ayında 16 milyar 932 milyon lira, 2016 yılının ilk 6 ayı sonunda ise 12 milyar 762 milyon lira kâr açıklamıştı. Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü de Haziran 2018 sonu itibariyle 3 trilyon 671 milyar 537 milyon liraya çıktı.

Sektörün aktif toplamı 2017 yıl sonuna göre 413 milyar 694 milyon lira (yüzde 12.7) artış gösterdi. Bu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 353 milyar 170 milyon lira, menkul değerler 431 milyar 613 milyon lira oldu. Geçen yıl sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 12.7, krediler yüzde 12.1 ve menkul değerler toplamı yüzde 7.5 arttı.

Kredilerin takibe işlemine dönüşüm oranı, Haziranda yüzde 3 düzeyinde gerçekleşti. Bu veriye göre bankalar yaklaşık 70 milyar liralık kredi alacaklarını tahsil edebilmek için haciz işlemi başlattı!

KOBİ'lere yoğun kredi

Haziran 2018 döneminde KOBİ kredileri geçen yılki devlet destekli 250 milyar liralık Kredi Garanti Fonu katkısı dikkate alındığında bir önceki aya göre yüzde 17.1 artışla 646 milyar 107 milyon lira olurken, toplam KOBİ niteliğindeki müşteri sayısı yüzde 0.8 arttı.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat Haziranda geçen yıl sonuna göre yüzde 11 artışla 1 trilyon 899 milyar 147 milyon lira oldu. Mevduat artışının önemli bir bölümü döviz kurlarının artışından kaynaklandı zira Türkiye'de mevduatların yarısına yakını döviz cinsinden...

Aynı dönemde bankaların özkaynak toplamı yüzde 9.9 artışla 394 milyar 672 milyon liraya ulaştı. Haziran 2018 döneminde sektörün dönem net kârı 28 milyar 921 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 16.3 seviyesinde gerçekleşti.

Anahtar Kelimeler:
BarkaKOBİBorçKar
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