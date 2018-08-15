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Bankalardan şirketlere baskı

​​​​​​​İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisinin Ağustos ayı olağan toplantısı, Ticaret Savaşları Döneminde Küresel Ticaretin, Ekonomimizin ve Sanayimizin Geleceği ana gündemi ile gerçekleştirildi

15 Ağustos 2018 Çarşamba 17:17
Bankalardan şirketlere baskı

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıya Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Ulusoy konuk olarak katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdal Bahçıvan, Türkiye’nin ekonomik açıdan kaotik bir ortama çekilmek istendiği bu süreçten istifade etmek isteyenler olduğuna dikkat çekerek, “Ülkemizin son zamanlarda içine düşürüldüğü zor durumdan istifade etmek isteyenler, spekülatif ve manipülatif çaba içinde bulunan şuursuz fırsatçılar varsa, bu noktada ülkesini seven, milleti için aş ve iş üretme çabasında olan gerçek sanayiciler olarak bu tür çaba sergileyenleri kınıyoruz” dedi. Bahçıvan, “Bazı bankalar fırsatçılık yaparak sağlıklı çalışan firmalarımızın üzerine haksız bir şekilde gidiyor ve mevcut süreci kar amaçlı bir ranta çevirmek istiyor. Bu bankalara karşı sessiz ve seyirci kalmayacağız” şeklinde konuştu. Sıcak para gelişmiş ülkelere geri dönme eğiliminde olduğuna işaret eden Bahçıvan, “Gelişmekte olan ülkelere ise bu gerçekten hareketle yeni ve etkili stratejiler üretmek düşüyor” dedi. Bu arada Yeni Mesaj’ın edindiği bilgilere göre bazı bankalar mevduat faizini yüzde 30’a, hatta 40’a yükseltti!

Haber Merkezi

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