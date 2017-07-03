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Bankaların batağı 12.7 milyar TL

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, Türkiye'de bankacılık sektörünün kredi hacmi 23 Haziran ile biten haftada 5 milyar 57 milyon lira arttı

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Bankaların batağı 12.7 milyar TL

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 930 milyar 300 milyon liradan 1 trilyon 935 milyar 357 milyon liraya ulaştı. Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 51 milyar 922 milyon liraya, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 1 trilyon 784 milyar 370 milyon liraya çıktı. Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 23 Haziran ile biten haftada 1 milyar 250 milyon lira artarak 366 milyar 937 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0.9 artarak 82 milyar 955 milyon liraya çıktı. Böylece vatandaşların bankalara borcu 450 milyar TL'ye yaklaştı. Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar 23 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 4.8 azalarak 12 milyar 747 milyon liraya indi.

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