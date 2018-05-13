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Bankaların işleri bu yıl da tıkırında

Katarlılar tarafından satın alınan QNB Finansbank'ın Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan, "Bankacılık sektörü geçen yılı çok iyi bir büyüme ile kapatmıştı

13 Mayıs 2018 Pazar 16:52
Bankaların işleri bu yıl da tıkırında

Bu yıl bankacılık sektörünün yüzde 15 büyümesini bekliyoruz. Bu oran geçen yılın bir tık altında olacak ama yine oldukça iddialı bir büyüme gerçekleşecek" dedi. Tan, "Geçen yıl tüm bankacılık sektörü yüzde 21 büyürken, biz yüzde 31 büyüdük" şeklinde konuştu.

Dolarda hareketli günler yaşandığını belirten Tan, "Yukarıya doğru bir hareket söz konusu. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası piyasaya 2.2 milyar dolarlık bir likitide enjekte etti. Yani Merkez Bankası'nın kararını olumlu ve yerinde buluyorum" diye konuştu. Bankalar geçen yıl toplamda 49 milyar lira kâr elde etmişti.
AA

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