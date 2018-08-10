Bardak taştı! Batı basınının hedefinde TL var

Batı medyası, Türkiye'nin Ağustos ayının başından bu yana yaşadığı ekonomik çalkantıya benzin döküyor.

Bu bağlamda özellikle Amerikan Wall Street Journal ile Washington Post ve İngiliz Financial Times (FT) gazetelerinin haberleri TL'nin değer kaybetmesinde etkili oluyor. Nitekim FT'de Cuma günü yer alan bir haber bu bağlamda son derece etkili oldu.

FT, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) liradaki değer kaybının başta BBVA (Garanti Bankası'nın ana ortağı), UniCredit (Yapı Kredi Bankası'nın ortağı) ve BNP Paribas (TEB) olmak üzere Euro Bölgesi'ndeki bazı büyük bankalar üzerinde yaratacağı muhtemel etkilerden endişeli olduğunu bildirdi.

Gazetenin Frankfurt, İstanbul ve Londra mahreciyle Cuma günü sabah saatlerinde internet sitesine koyduğu haber, lira ve Euro'da sert kayıpların yaşanmasına neden oldu.

Haberin Türkiye'ye yönelik endişeleri artırmasıyla birlikte dolar 6,30; Euro ise 7.22 TL ile rekor kırdı. Euro da bu haberler karşısında dolar ve sterlin karşısında gerilerken, Avrupa borsalarında bankacılık hisseleri düştü.

Yıkıcı haberin detayı

FT'de yer alan haberde şu ifadeler yer aldı: "Kurdaki düşüşe bağlı olarak, Avrupa Merkez Bankası'nın bölgedeki en büyük bankaların faaliyetlerini izlemek için oluşturduğu Tek Denetim Mekanizması kanadı, son birkaç aydır Avrupa'daki bankaların (Türkiye) ile ilişkilerini mercek altına aldı. Banka, durumu henüz kritik olarak nitelendirmiyor. Ancak konuya yakın iki kişinin aktardığına göre, Türkiye'de büyük operasyonları bulunan İspanyol BBVA, İtalyan UniCredit ve Fransız BNP Paribas'yı özellikle risklere daha açık olarak değerlendiriliyor."

Financial Times, liradaki değer kaybı Türkiye'de büyük yatırımları bulunan bankaların gelirlerini olumsuz etkileyeceğini ve ECB'nin esas endişesinin Türk bankalarının döviz cinsi kredileri ödeyememe riski olduğunu belirtti.

FT'ye konuşan gelişmekte olan piyasalarda faaliyet gösteren hedge fon Cartica'nın İdari Direktörü Katalin Gingold da, "Bankacılık sisteminde çok fazla gizli sorun olduğunu düşünüyoruz" dedi ve kamu bankalarının borçlarının yüksekliğine dikkat çekti.

Bardak taştı

İngiliz The Economist dergisi de bu haftaki sayısında ABD'nin iki Türk bakana yaptırım kararı almasının Türkiye ekonomisinde bardağı taşıran son damla olabileceğini yazdı.

Dergiye göre, Türkiye'nin diplomatik krizi ekonomik krize doğru gidişi hızlandırıyor.

Economist, Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil iki tarafın da krizden çıkış için bir yol bulunabileceğini ifade ettiğini ancak piyasaların bu görüşü paylaşmıyor göründüğünü yazdı.

TL'nin Dolar karşısındaki değerinin 6 gün üst üste rekor derecede değer kaybettiğini vurgulayan Economist, devlet tahvili faizlerinin rekor seviyelere çıkmasıyla ekonominin kriz tehdidiyle karşı karşıya geldiğini yazdı.

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL