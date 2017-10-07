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Batarya ömrünü ikiye katlayacak 4 ipucu

Günlük yaşantının vazgeçilmez bir parçası haline gelen akıllı telefonlar, fırsat bulunan her an kullanıldığından batarya ömürleri bekleneni veremiyor.

07 Ekim 2017 Cumartesi 16:41
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Batarya ömrünü ikiye katlayacak 4 ipucu

 Kullanıcıların en çok yakındığı sorunlardan olan kısa pil ömrünü, birbirinden önemli 4 ipucunu uygulayarak iki katına çıkarmak ise mümkün.
1. Aşırı ısınmayı önleyin: Telefon bataryaları ısıya karşı duyarlı olduğundan, bataryanın aşırı ısınması hem ömrünü kısaltıyor hem de telefonun yavaşlamasına neden oluyor. Şarj esnasında telefonunuzun güneşle direkt temas etmemesine ve bu işlem sırasında kılıf kullanmamaya özen gösterin.
2. Uyurken şarj etmeyin: Bataryanız tamamen doluyken telefonunuzu şarjdan çıkarın. Çıkarmadığınız durumda ise elektrik akımından dolayı gerilim arttığından bataryanın ömrü olumsuz olarak etkileniyor. Bu durum özellikle geceleri telefonu şarja takarak uyunan zaman gerçekleştiğinden, yatmadan önce şarj işlemini tamamlamaya dikkat edin.


Bataryanızı sık sık şarj edin: Telefonunuzu herhangi bir amaç için kullanırken şarj edebilmenizde bir sakınca yok. Tek seferde telefonunuzun bataryasını tamamen doldurmaktansa, kısa aralıklarla da olsa güç kaynağına bağlayarak şarj kontrolünü elinize alabilirsiniz.
Yüzde 100 doluluk gerekli değil: Telefonunuzun şarjının yüzde 100 dolu olması bilinenin aksine iyi bir durum değildir. Batarya tamamen dolu olduğunda çok uzun bir kullanım ömrü sunmayacağından, doluluk oranının yüzde 100 değil de yüzde 85-90 civarında kalması çok daha yararlı olarak batarya ömrünü uzatacaktır. TEKNOLOJİ HABERLERİ SERVİSİ

Son Güncelleme: 07.10.2017 16:46
Anahtar Kelimeler:
BataryaCeptelefonuTelefonTeknoloji
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