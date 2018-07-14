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Batı Karadeniz turiste doydu

Yeşille mavinin buluştuğu doğası ve eşsiz güzellikleriyle turistlerin ilgisini çeken Batı Karadeniz kıyısındaki sahil kentleri tatilcileri ağırlıyor

14 Temmuz 2018 Cumartesi 16:35
Batı Karadeniz turiste doydu

Türkiye'nin iki büyük kenti İstanbul ve Ankara arasında kalan Batı Karadeniz sahil şeridi, tatillerde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Denizi, yeşili ve tarihi değerleriyle dikkati çeken Sakarya'nın Karadeniz'e açılan kapısı Karasu, yaklaşık 7 kilometrelik mavi bayraklı plaj uzunluğuyla misafirlerine ilçenin farklı noktalarından denize girme fırsatı veriyor. Kocaeli'nin Karadeniz kıyısındaki ilçesi Kandıra ise sahil şeridindeki mavi bayraklı plajlarıyla ziyaretçilerine güneşlenip masmavi sularda denize girme imkanı sunuyor.

Karadeniz'de 52 kilometrelik sahil şeridine sahip Kandıra'da, toplam 40 otel, motel ve pansiyonda 3 bin yatak kapasitesi mevcut. Bölgeye bu sene bir milyon ziyaretçi bekleniyor. "Batı Karadeniz'in İncisi" diye tabir edilen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde mavi bayraklı plajlara sahip yaklaşık 38 kilometrelik sahil kesimi de çevre illerde yaşayanların ilgi odağı oluyor. Yapılan yatırımların ardından turist sayısında artışın yaşandığı ilçe, özellikle yaz aylarında nüfusunun 5 katı turisti barındırıyor.

"Sesamos" adıyla MÖ 12. yüzyılda Fenikelilerin kıyılar boyunca oluşturduğu kolonilerle kurulan, İranlı Prenses Amastris'in yönetimi döneminde en parlak zamanını yaşayan Amasra, 3 bin yıllık tarihi geçmişi ve doğal güzellikleriyle önemli turizm alanları arasında yer alıyor.
AA

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