Batı'yı çıldırtan tahminler

Önümüzdeki 33 yılda dünya ekonomisinde taşlar önemli ölçüde oynayacak. Asyalı güçler, dünya hakimiyetini ele geçirecek. Danışmanlık kuruluşu PricewaterhouseCoopers'ın (PwC) raporuna göre, 2050 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi içinde Avrupa'dan sadece Almanya ve İngiltere yer alacak.

Almanya 9. sıraya, İngiltere ise 10. sıraya düşecek... Fransa, ilk 10'daki yerini kaybedecek. 2050 yılında dünyanın lider ekonomisi Çin olurken, ikinci sırada Hindistan yer alacak. ABD ise dünya liderliği 2020'li yıllarda Çin'e, dünya ikinciliğini ise 2040'lı yıllarda Hindistan'a kaptıracak.

2050 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinin şu şekilde sıralanması bekleniyor: Çin, Hindistan, ABD, Endonezya, Brezilya, Rusya, Meksika, Japonya, Almanya, İngiltere...

Halen satın alım gücü paritesine göre dünyada 14. sırada yer alan Türkiye'nin normal şartlar altında 2030 yılında 12., 2050'de ise 11. sırada yer alması bekleniyor. Ayrıca Türkiye ekonomisinin 2030 yılına kadar 12'nci sıraya yükselerek Güney Kore ve İtalya’nın önüne geçmesi öngörülüyor.

Gelişmekte olan ülkeler hızlı gidecek

Rapora göre, 2050 yılına kadar gelişen ekonomilerin (Emerging7), gelişmiş ekonomilere kıyasla (Group of 8-8'ler Grubu) en az iki kat daha hızlı büyüme kaydetmesi öngörülüyor.

Raporda satın alım gücü paritesine göre GSYH sıralamasında Türkiye’nin, 2030 yılında 12'nci sıraya yükselerek Güney Kore ve İtalya’yı geride bırakması, 2050 yılında ise Türkiye'nin, İngiltere’nin ardından 11'inci sıraya çıkarak Fransa’nın önüne geçmesi öngörülüyor.

Raporda ayrıca Türkiye ekonomisinin 2016-2020'de yüzde 3.2, 2021-2030'da yüzde 3.3, 2041-2050'de ise yüzde 2.5 büyümesi beklentisine yer verildi.

Nüfus belirleyici olacak

Pricewaterhouse Coopers’ın Başekonomisti John Hawksworth, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gelecek dönemde gelişen ekonomilerin teknoloji ve üretimde Batı ekonomilerini yakalayacağını belirterek, "Örneğin Hindistan ve Endonezya gibi örneklere baktığımızda son derece olumlu bir nüfus yapısı görüyoruz. Genç, aktif ve çalışan nüfusları var.

Bu da ekonomilerinin büyümesini destekleyecektir" diye konuştu.

2030 ve 2050 yıllarına ilişkin yaptıkları tahminlerin kehanet değil, eldeki veri ve öngörülere dayandığını anlatan Hawksworth, Türkiye’nin, GSYH hesaplama yöntemlerine ilişki yapılan revizyonların ardından satın alım gücü paritesine göre GSYH sıralamasında 14. olduğunu bildirdi. Hawksworth, "Türkiye’nin sıralamada halihazırda üzerinde iki önemli ekonomi var; Güney Kore ve İtalya. Her ikisi de gelişmiş ekonomi. Artık Güney Kore’yi gelişen ekonomi olarak tanımlamıyoruz. Fakat her iki ekonominin de demografik durumları son derece kötü, hızla yaşlanan nüfusları ve düşük doğum oranları var. Bu da Türkiye’ye 2030 yılına kadar bu ülkelerin önüne geçme imkanı veriyor" şeklinde konuştu.

John Hawksworth, Türkiye ekonomisinin 2050 yılına doğru dünyanın en büyük ekonomileri içerisinde 11'inci sıraya yükselebileceğini belirterek, şunları kaydetti: "Potansiyel olarak Türkiye (2050 yılına kadar) Fransa’nın önüne geçebilir. Tabii tüm bunlar Türkiye’nin potansiyelini kullanmasına bağlı. Türkiye’nin ekonomik büyümesi son derece olumlu ve güçlü bir girişimci kültürü var. Avrupa ve Asya arasındaki jeostratejik konumu da dahil olmak üzere çok sayıda güçlü yanı var."





HABER MERKEZİ/AA