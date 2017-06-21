Batıda çikolata, doğuda şeker

Türkiye’de geçen yıl 4.6 milyar TL’lik satış hacmine ulaşan şekerli ve çikolatalı mamuller pazarının bu yıl yüzde 10 büyümesi bekleniyor. Söz konusu tutarın 2.3 milyar TL’si sektör ihracatından oluşuyor. Batı illerimizde çikolata, doğu illerimizde ise şekerleme ürünlerinin satışlarının daha yoğun gerçekleştiği görülüyor. Ülke genelinde bayram şekeri satışının en yüksek olduğu bölge yüzde 31 ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi. Bu bölgelerimizi İç Anadolu (yüzde 21), Marmara yüzde 21, Akdeniz yüzde 12, Karadeniz yüzde 8 ve Ege Bölgesi yüzde 5 takip ediyor.



Şekerli Mamul Sanayicileri Derneği (ŞEMAD) Başkanı Şemsi, Türk gıda sektörün ihracatında şekerli mamul sektörünün önemli bir itici rolü olduğunu ifade ederek, "Zira toplam gıda ihracatımızın nereden baksanız yüzde 10’u şekerli mamul sanayi kuruluşları tarafından gerçekleştiriliyor” dedi. Kopuz, vatandaşlara bayram alışverişleri konusunda da uyarılarda bulunarak, “Bayramda ağzımızın tadının kaçmaması için merdiven altı ürünlerden uzak durulmalı, standartlara uygun olarak üretim yapan şirketlerimizin ürünleri tercih edilmelidir” dedi.

Bayramda 500 milyon liralık satış

Kopuz, bayram dönemlerinde şeker ve çikolata satışlarının 500 milyon TL civarında seyrettiğine işaret ederek, "Bunun neredeyse yarısını, yani 250 milyon TL’lik kısmını bayram şekeri oluşturuyor. Yıllık toplam tüketimin 2.1 kg olduğu bayram şekerinin yüzde 60’ı bayramlarda tüketiliyor. Özellikle geleneksel ürünler olarak adlandırdığımız lokum, pişmaniye gibi ürünlere ilginin bayram döneminde arttığı görülüyor" dedi. EKONOMİ SERVİSİ