Batık krediler roketledi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi aylık bülteninin Mart sayısı yayımlandı. Buna göre üye kuruluşlar tarafından kullandırılan nakit krediler 2017 Mart itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22 artarak 1 trilyon 945 milyar lira olarak kaydedildi. Artış oranı bir önceki aya kıyasla yüzde 2.3 olarak gerçekleşti. Nakit kredilerin 1 trilyon 850 milyar liralık bölümü bankalar, 42 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 28 milyar lirası finansman şirketleri, 25 milyar lirası da faktoring şirketler tarafından kullandırıldı.



Aynı dönemde tasfiye olunacak alacaklar, 2016 yılının Mart ayına göre yüzde 30 artarak 71 milyar lira oldu. Tasfiye olunacak alacak oranı, yani batık kredi oranı ise yüzde 3.3'ten 3.5'e yükselerek 68 milyar 70 milyon TL'ye ulaştı.

Batık krediler artıyor

Tasfiye olunacak alacakların toplam nakit kredilere oranı bu yılın Mart ayında bankalarda yüzde 3.4, faktoring şirketlerinde yüzde 5.9, finansal kiralama şirketlerinde yüzde 6.4, finansman şirketlerinde yüzde 3.2 olarak kaydedildi. İmalat sanayisi yüzde 25.7 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan sektör olurken, bu sektörü yüzde 17.7 ile toptan perakende ticaret ve yüzde 11.8 ile inşaat sektörü takip etti.



Aynı dönemde tahsili gecikmiş alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 4.8 ile toptan ve perakende sektörü olarak kaydedildi. Tasfiye olunacak alacak tutarının en fazla arttığı sektör de yüzde 46.3 ile taşımacılık, depolama, haberleşme sektörü oldu.

Vatandaşların bankalara borcu katlandı

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları 2017 Mart dönemi itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13.5 artarak 471 milyar lira oldu. Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları içinde en yüksek artış yüzde 18.1 ile konut kredilerinde gerçekleşti. Bireysel nitelikli krediler toplam tasfiye olunacak alacaklar tutarı bir yıl içerisinde yüzde 21.6 artarak 22 milyar lira oldu. Aynı dönemdeki tasfiye olunacak alacak oranı ise yüzde 4.2'den yüzde 4.5'e yükseldi. Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları bakiyesinin en yüksek olduğu il İstanbul oldu.



2017 Mart dönemi itibarıyla İstanbul'da 163 milyar lira, Ankara'da 46 milyar lira ve İzmir'de 30 milyar lira tutarında bireysel nitelikli kredi bakiyesi bulunuyor. Ardahan, yüzde 25.6 ile son 12 ayda bireysel kredi kullanımı en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi miktarı en yüksek iller ise sırasıyla Ankara, Van ve Mersin olarak kaydedildi. EKONOMİ SERVİSİ