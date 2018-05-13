Bayram ikramiyesi bayramdan önce ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilere bin liralık bayram ikramiyesinin Haziran ayının ilk haftasında ödeneceğini bildirdi.

Sarıeroğlu, Konya'da yaptığı açıklamada, bayram ikramiyesinin emeklilerin en temel beklentisi olduğuna dikkati çekerek, "Allah nasip etti, inşallah Haziran ayının ilk haftasında ödemelerimizi gerçekleştireceğiz. Bunlarla ilgili tam tarihleri de açıklayacağız. Emeklilerimize hem Ramazan Bayramı'nda hem de Kurban Bayramı'nda biner lira ikramiyeyle ilgili adımı atacağız. Birileri diyor ki 'biz dedik de oldu.' Öyle bir şey yok. Üç dört aydır masamızdaydı, gündemimizdeydi" dedi.

AA