Bayram indirimi aldatmacalarına dikkat

Önümüzdeki Kurban Bayramı’nda çocuklarına bayramlık satın almak isteyen vatandaşlarmağaza afişlerinde yüzde 80’e varan indirim reklamları görüyor. Oysa aynı ürün indirime girmeden önce fiyatı iki katına çıkarılıp sonra normal fiyatı üzerinden sanki indirim varmış gibi gösteriliyor. Tüketiciyi yanıltan bu indirim kampanyalarına çeki düzen verilmeli.

İndirim sezonları tüm mağazalar için yalnızca yılın belli dönemlerinde geçerli olmalı. Mağazalar bağlı oldukları meslek kuruluşlarından izin alarak indirim kampanyası yapabilmeli. İndirimlerin meslek odalarının izni ve kontrolü ile yapıldığı tüketiciye belirtilmeli. Her özel günde ve her sezonda rastgele indirim yapılmamalı” şeklinde konuştu.

Vatandaşların alışveriş yaparken piyasayı çok iyi kontrol etmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, “Bayram alışverişine çıkacak olan vatandaşlarımız bir alana bir bedava, üç al bir öde gibi kampanyalara ve aldatıcı indirimlere kanmamalı. Ürün satın alırken piyasayı çok iyi araştırmalı ve fiyatları kontrol etmeli.

Ürünlerin kampanyaya girmeden önceki fiyatı araştırılmadan indirimin büyüsüne kapılmadan alışveriş yapılmalı. İhtiyaç olmayan ürünlerin fiyatı ucuz bile olsa cebimize zarar verdiği unutulmamalı” diye konuştu.

COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL