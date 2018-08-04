Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95610
ALTIN
198.318
DOLAR
5.0713
STERLİN
6.6109
EURO
5.8796

Bayram indirimi aldatmacalarına dikkat

Özellikle bayramlarda ve özel günlerde mağazaların gerçekçi olmayan indirim kampanyalarına dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Büyük mağazalar, özellikle bayram, yılbaşı, sevgililer günü ve anneler günü gibi özel günlerde satışlarını artırmak için tüketiciyi yanıltan indirim kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 16:49
Bayram indirimi aldatmacalarına dikkat

Önümüzdeki Kurban Bayramı’nda çocuklarına bayramlık satın almak isteyen vatandaşlarmağaza afişlerinde yüzde 80’e varan indirim reklamları görüyor. Oysa aynı ürün indirime girmeden önce fiyatı iki katına çıkarılıp sonra normal fiyatı üzerinden sanki indirim varmış gibi gösteriliyor. Tüketiciyi yanıltan bu indirim kampanyalarına çeki düzen verilmeli.

İndirim sezonları tüm mağazalar için yalnızca yılın belli dönemlerinde geçerli olmalı. Mağazalar bağlı oldukları meslek kuruluşlarından izin alarak indirim kampanyası yapabilmeli. İndirimlerin meslek odalarının izni ve kontrolü ile yapıldığı tüketiciye belirtilmeli. Her özel günde ve her sezonda rastgele indirim yapılmamalı” şeklinde konuştu.

Vatandaşların alışveriş yaparken piyasayı çok iyi kontrol etmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, “Bayram alışverişine çıkacak olan vatandaşlarımız bir alana bir bedava, üç al bir öde gibi kampanyalara ve aldatıcı indirimlere kanmamalı. Ürün satın alırken piyasayı çok iyi araştırmalı ve fiyatları kontrol etmeli.

Ürünlerin kampanyaya girmeden önceki fiyatı araştırılmadan indirimin büyüsüne kapılmadan alışveriş yapılmalı. İhtiyaç olmayan ürünlerin fiyatı ucuz bile olsa cebimize zarar verdiği unutulmamalı” diye konuştu.

COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vikinglere Ege şıklığı
Vikinglere Ege şıklığı
Vodafone, Sivas'ın köylerine 'kodlama' götürdü
Vodafone, Sivas'ın köylerine 'kodlama' götürdü
Antep fıstığının 'ateşi düştü'
Antep fıstığının 'ateşi düştü'
Kivinin dalından satış fiyatı belli oldu
Kivinin dalından satış fiyatı belli oldu
Rodyum altınla yarışa girdi
Rodyum altınla yarışa girdi
En yüksek fiyat artışı limonda
En yüksek fiyat artışı limonda
Eskinazi: ‘İhracat hedeflerini elektrik çarpmasın’
Eskinazi: ‘İhracat hedeflerini elektrik çarpmasın’
Enflasyon zirveyi gördü
Enflasyon zirveyi gördü
Fındıkçının fiyat beklentisi 15 TL
Fındıkçının fiyat beklentisi 15 TL
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim