Bayramda kredi kartına yüklendik

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 20-24 Ağustos tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı ve arife gününde kartlarla 6.1 milyar TL tutarında ödeme yapıldı. Bu değer, 2017 yılının Kurban Bayramı'na göre kartlı ödemelerde yüzde 23 oranında büyüme olduğunu gösteriyor. Sektörel bazda incelendiğinde ödemelerin 2.9 milyar TL'si yani yüzde 47'si market, akaryakıt istasyonları ve giyim sektöründe gerçekleşti.

En fazla harcama yapılan market sektörü toplam kartlı ödemelerin yüzde 20'sini oluştururken; akaryakıt istasyonları yüzde 17'sini, giyim sektörü ise yüzde 10'unu oluşturdu. Toplam kartlı ödemelerin neredeyse yarısı bu 3 sektörde gerçekleşirken; yemek sektörü kartlı ödemelerin yüzde 8'ini, konaklama sektörü ise yüzde 5'ini oluşturarak en fazla harcama yapılan sektörler arasında yer aldı.

En fazla artış seyahat acentelerinde

Kurban Bayramı'nda yapılan kartlı ödemeler 2017 yılı Kurban Bayramı'nda yapılan kartlı ödemelerle karşılaştırdığında, bu yıl Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatil olmasının da etkisiyle beraber en fazla artışın yüzde 50 ile seyahat acenteleri sektöründe gerçekleştiği görülüyor.

Seyahat acenteleri sektörünü yüzde 44 artışla akaryakıt istasyonları ve yüzde 34 artışla hava yolları sektörleri takip ederken; yüzde 32 artışla çeşitli gıda sektörü ve yüzde 30 artışla yemek sektörü geçen yıla göre en fazla artış gösteren diğer sektörler arasında yer aldı. Arife gününde yaklaşık 2.4 milyar TL'lik kartlı ödeme yapılırken, bu tutar Kurban Bayramı'nda toplam 5 günde yapılan ödemelerin yaklaşık olarak yarısını oluşturdu.

Kurban Bayramı'nda yaklaşık 6.1 milyar TL tutarında yapılan kartlı ödemelerin yurt içi ve yurt dışı dağılımı incelendiğinde; bu tutarın 268 milyon TL'sinin yurt dışında, 5 milyar 852 milyon TL'sinin ise yurt içinde yapıldığı görülüyor.

A. SAFA TERZİ/İSTANBUL