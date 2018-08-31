Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
92723
ALTIN
252.128
DOLAR
6.5943
STERLİN
8.4752
EURO
7.6511

Bayramda kredi kartına yüklendik

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Kurban Bayramı verilerini açıkladı. Bayramda kartlarla 6.1 milyar liralık ödeme yapılırken; toplam kartlı ödemelerin neredeyse yarısı bu 3 sektörde seyahat acenteleri, akaryakıt ve hava yollarında gerçekleşti

31 Ağustos 2018 Cuma 17:14
Bayramda kredi kartına yüklendik

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 20-24 Ağustos tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı ve arife gününde kartlarla 6.1 milyar TL tutarında ödeme yapıldı. Bu değer, 2017 yılının Kurban Bayramı'na göre kartlı ödemelerde yüzde 23 oranında büyüme olduğunu gösteriyor. Sektörel bazda incelendiğinde ödemelerin 2.9 milyar TL'si yani yüzde 47'si market, akaryakıt istasyonları ve giyim sektöründe gerçekleşti.

En fazla harcama yapılan market sektörü toplam kartlı ödemelerin yüzde 20'sini oluştururken; akaryakıt istasyonları yüzde 17'sini, giyim sektörü ise yüzde 10'unu oluşturdu. Toplam kartlı ödemelerin neredeyse yarısı bu 3 sektörde gerçekleşirken; yemek sektörü kartlı ödemelerin yüzde 8'ini, konaklama sektörü ise yüzde 5'ini oluşturarak en fazla harcama yapılan sektörler arasında yer aldı.

En fazla artış seyahat acentelerinde

Kurban Bayramı'nda yapılan kartlı ödemeler 2017 yılı Kurban Bayramı'nda yapılan kartlı ödemelerle karşılaştırdığında, bu yıl Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatil olmasının da etkisiyle beraber en fazla artışın yüzde 50 ile seyahat acenteleri sektöründe gerçekleştiği görülüyor.

Seyahat acenteleri sektörünü yüzde 44 artışla akaryakıt istasyonları ve yüzde 34 artışla hava yolları sektörleri takip ederken; yüzde 32 artışla çeşitli gıda sektörü ve yüzde 30 artışla yemek sektörü geçen yıla göre en fazla artış gösteren diğer sektörler arasında yer aldı. Arife gününde yaklaşık 2.4 milyar TL'lik kartlı ödeme yapılırken, bu tutar Kurban Bayramı'nda toplam 5 günde yapılan ödemelerin yaklaşık olarak yarısını oluşturdu.

Kurban Bayramı'nda yaklaşık 6.1 milyar TL tutarında yapılan kartlı ödemelerin yurt içi ve yurt dışı dağılımı incelendiğinde; bu tutarın 268 milyon TL'sinin yurt dışında, 5 milyar 852 milyon TL'sinin ise yurt içinde yapıldığı görülüyor.
A. SAFA TERZİ/İSTANBUL

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Economist: Peso ile TL zorda
Economist: Peso ile TL zorda
son dakika... Elektrik ve Doğalgaza iki zam daha
son dakika... Elektrik ve Doğalgaza iki zam daha
Uzayda yaşayan AVM’ler var
Uzayda yaşayan AVM’ler var
Antalya turizmde rekor kırdı
Antalya turizmde rekor kırdı
Enerjide acele kamulaştırma
Enerjide acele kamulaştırma
Varlık barışında süre 6 ay uzatıldı
Varlık barışında süre 6 ay uzatıldı
Kurlardaki artışa karşı peşpeşe hamleler geldi
Kurlardaki artışa karşı peşpeşe hamleler geldi
Arjantin sonunda IMF'lik oldu
Arjantin sonunda IMF'lik oldu
Pamukkale'de hedef 2 milyon ziyaretçi
Pamukkale'de hedef 2 milyon ziyaretçi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim