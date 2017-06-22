Bayramda şeker ihracatı coşuyor

MEHMET KELEŞ/İSTANBUL

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete, bayramlar ve diğer özel günlerde çikolata ve şekerleme tüketiminin önemli ölçüde arttığını, üretilen çikolatanın yaklaşık yüzde 25'inin, şekerleme ürünlerinin ise yaklaşık yarısının bayramlarda tüketildiğini belirtti. Mete, 2.2 milyar dolarlık şekerleme ihracatının yüzde 60’na denk gelen 1.3 milyar dolarlık kısmının bayramlarda gerçekleştiğini kaydetti. Geçtiğimiz yılda kişi başı bayram şekeri tüketiminin 2.5 kilogram düzeyinde olduğuna değinen Zekeriya Mete, “Bayramlardaki şekerli mamul tüketiminin artışına rağmen dünya tüketimini dikkate aldığımızda yine geride kalıyoruz. Söz konusu tüketimde Avrupa ortalaması 10 kilogram düzeyinde, bu da sektörümüzün daha kat etmesi gereken yolu olduğunu gösteriyor” dedi.

Arap ülkeleri şekere doymuyor!

Dini bayramlara yaklaştıkça İslami coğrafyaya şekerli mamul satışının daha fazla gerçekleştiğini kaydeden Mete, “Arap ülkeleri çoğunlukla dökme ürünler tercih ederken, Balkan ülkelerinde hediyelik paket ürünlerin satışı artıyor. Balkan ülkelerinde satışlar bayrama yaklaşırken 3 kata kadar atarken, Arap ülkelerine satışlar 10 katına kadar artış gösteriyor. Çikolata ihracatımızın yarısı Ortadoğu ülkelerine giderken, şeker ihracatı Afrika, Ortadoğu ve Avrupa Birliği ülkelerine yaklaşık değerlerde gerçekleştiriliyor” diye konuştu.