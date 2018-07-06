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BDDK’dan kart limiti ayarı

​​​​​​​Tüketicilerin banka kartı ve kredi kartı limitini düşürme hakkı olduğunu belirten Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yaptığı değişiklikle bankalara kart hamilinden ‘limit azaltım’ işlemlerinde açık beyan almayı zorunlu kıldı

06 Temmuz 2018 Cuma 17:37
BDDK’dan kart limiti ayarı

BDDK’nın, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin’de değişiklik içeren yeni yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte yapılan değişiklik doğrultusunda, sözleşme değişikliklerine ilişkin hükümlere yeni bir madde de eklendi. Eklenen madde ile kart çıkaran kuruluşların limit azaltma taleplerini işleme almadan önce, kart hamilinden talebinin ilgili kart limitini veya toplam kart limitini azaltmaya yönelik olduğuna ilişkin açık beyan alması zorunlu kılındı.

AA

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