BDDK’dan kart limiti ayarı

BDDK’nın, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin’de değişiklik içeren yeni yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte yapılan değişiklik doğrultusunda, sözleşme değişikliklerine ilişkin hükümlere yeni bir madde de eklendi. Eklenen madde ile kart çıkaran kuruluşların limit azaltma taleplerini işleme almadan önce, kart hamilinden talebinin ilgili kart limitini veya toplam kart limitini azaltmaya yönelik olduğuna ilişkin açık beyan alması zorunlu kılındı.