Belirsizlik perakendeciyi de vuruyor

YENİ MESAJ/İSTANBUL

Bünyesinde 332 kayıtlı firma ile 3149 süpermarket bulunan, yaklaşık 66 bin kişiyi istihdam eden Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, TPF Yönetim Kurulu üyeleri Reşat Narman, İhsan Korkmaz ve TPF Genel Koordinatörü Zafer Yayla'nın katıldığı bir basın toplantısı düzenleyerek, referandum sonrasında Meclis'in gündemine gelecek olan 'Hal Yasası' ile 2018 yılı başında hayata geçmesi planlanan ve naylon poşet kullanımını yasaklayan 'Atık Yönetmeliği' düzenlemelerini değerlendirdi.

2016 yılı zor geçti

Zor bir yıl olmasına rağmen 2016'yı yüzde 10 büyüme ile kapatan yerel zincirlerin cirosunu 30 milyar TL'ye çıkardıklarını belirten TPF Başkanı Altunbilek, "Toplam market grupları içerisindeki istihdam payı yüzde 40’a ulaşan yerel zincirler olarak satış payımız yüzde 37.7'ye; toplam gıdadaki yerellerin satış payı ise yüzde 9.7'ye ulaştı. Altunbilek, “2016’nın ilk üç aylık dönemine kıyasla 2017’ye biraz yavaş başladık” açıklamasını yaptı. Referandum nedeniyle 2017 yılına da belirsizliğin egemen olduğuna işaret eden Altunbilek, şunları söyledi: "Referandumdan sonra da önümüzü kestiremiyoruz. Verimsiz mağazaları kapatıyoruz, yeni mağazalar da açıyoruz. Kârlılığın azaldığı dönemde verimliliğe odaklanıyoruz."

Yeni Hal Yasası ucuzluk getirebilir

Referandum sonrasında Meclis’in gündemine gelecek Hal Yasası düzenlemesini yerel zincirler olarak çok önemsediklerini belirten Mustafa Altunbilek, “Gıda fiyatında üretici-market makasını daraltacak tedbirin hayata geçecek olması nedeniyle mutluyuz. Biz ürünlerimizi halden alıyoruz. Ürünler tarladan bize gelene kadar birçok kez el değiştiriyor ve pahalanıyor. Yerel zincirler olarak manav reyonunda operasyon masrafları çıkardığımızda sadece yüzde 5 ile 8 arasında kâr elde ediyoruz. Yeni düzenleme ile aracı sayısının azaltılması öngörülüyor ve üretici birliklerinin vergisel anlamda daha avantajlı hale getirilmesi planlanıyor. Bu düzenleme sayesinde sebze-meyve sepeti daha ucuza dolar” dedi. Altunbilek, yeni Hal Yasası'nın getirdiklerini de şöyle özetledi: "Ürünlere standart getiriyor, ambalajda da standart olacak. Üreticiler sebze ve meyvede birlikler vasıtasıyla ürünlerini pazarlayabilecek. Biz de şu anda üreticinin ürününü teslim edebileceği birlik yok. Ürünlerin tüketicilere soğuk zincirle sunulması zorunlu oluyor."

Market poşetleri ücretli olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2018'in başında hayata geçirilmesi hedeflenen 'Atık Yönetmeliği' taslak metnini de değerlendiren Altunbilek, "Naylon poşet kullanımının satış noktalarında ücretli olması yönünde yasal düzenleme 2018'in başında hayata geçecek" dedi.

Söz konusu düzenlemenin ABD ve birçok Avrupa ülkesinde başarıyla uygulandığını belirten Altunbilek, "Geçiş sürecinde müşterilerimize karton veya bez alışveriş torbası hediye edeceğiz” şeklinde konuştu.

Altunbilek, ayrıca üreticiden tedarikçiye, perakendeciden sektöre hizmet sunan firmalara kadar binlerce paydaşı aynı çatı altında buluştuğu Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) etkinliğinin bu yıl 12-13 Nisan tarihlerinde 9'uncu kez gerçekleştirileceğini belirtti.

Esnaf rekabet gücünü kaybediyor

İndirim marketlerinin agresif büyümesini eleştiren TPF Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, "Kuralsız büyüdükleri için indirim marketleri bizim için tehdit. Birçok noktada 3 tane indirim mağazası yan yana... Bizler bir markette 20 kişi istihdam ederken, onlar 3 kişi ile götürmeye çalışıyor. Buna rağmen 3 indirim marketinden sadece bir tanesi kâr açıklayabildi. Öte yandan rekabetin yoğun olarak yaşandığı sektörümüzde küçük ve orta ölçekli gıda perakendeciliği yapan esnafımız rekabet gücünü kaybediyor. Özellikle küçük esnafımız günü neredeyse siftahsız kapatıyor. Diğer sektörlerde olduğu gibi manav, kırmızı et, bakliyat, unlu mamuller, zeytin ve zeytinyağı ürünlerinde KDV oranının toptanda olduğu gibi perakende de yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesi için KDV düzenlemesi bekliyoruz” dedi.