Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, akaryakıt rafineri çıkış fiyatlarının uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarındaki dalgalanmadan etkilenmemesi için Bakanlar Kurulu kararıyla hayata geçirilen "eşel mobil sistemi" çerçevesinde ÖTV tutarları yeniden düzenlendi.

Bakanlar Kurulunun 17 Mayıs'ta yürürlüğe giren kararı kapsamında, döviz kurlarındaki yükselişten kaynaklanan akaryakıttaki fiyat artışı ÖTV oranlarının düşürülmesiyle karşılanmaya başlanmış ve tüketiciye yansıtılmamıştı.

Yüzde 9 ÖTV zammı

Buna göre benzin 50 kuruş, motorin 45 kuruş ve LPG de 30 kuruş zamlandı. KDV ile birlikte pompaya yansıyan zam benzinde 59 kuruş, motorinde 54 kuruş ve LPG'de 34 kuruş oldu.

İstanbul'da benzinin litre fiyatı böylelikle 6.80 - 6.85 TL aralığına çıktı.

Söz konusu kararla Motorin 6.20, LPG ise 3.80 civarından satılacak. Bugün yayımlanan karara göre 95 oktan kurşunsuz benzin için daha önce litre başına 1.4920 TL olarak uygulanan özel tüketim vergisi 1.9944 TL'ye yükseltildi.

Aynı kararla motorinde ÖTV litre başına 0.9049 TL'den 1.3610 TL'ye yükseltildi. Öte yandan, eşel mobil sistemde ise değişiklik yapılmayacak. Bundan sonra gelecek zamlar ÖTV'den indirilmeye devam edecek.

Devletin eşel sistemle feragat ettiği vergi 5 Ağustos itibarıyla 1.75 milyar TL olmuştu

Dövizde görülen gerilemeye paralel olarak, söz konusu düzenleme çerçevesinde ÖTV oranları yeniden tespit edilmiş oldu.

LPG'de ise tutar kilogramda 0.8638'den 0.8105'e düştü. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamada da TÜPRAŞ çıkış fiyatlarında meydana gelen yükseliş nedeniyle 16 Ağustos'tan itibaren pompa satış fiyatlarına yansıtılmak üzere litre başına motorinde 54, benzinde 59, otogazda 34 kuruş artış gerçekleştiği belirtildi.

EKONOMİ SERVİSİ