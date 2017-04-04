Ankara'da litresi ortalama 5.18 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.30 liraya yükseldi. Benzinin litresi İstanbul'da 5.14 liradan 5.26 liraya, İzmir'de 5.17 liradan 5.29 liraya çıktı. Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4.48 liradan 4.56 liraya; İstanbul'da 4.43 liradan 4.51 liraya, İzmir'de 4.45 liradan 4.53 liraya yükseldi.
Benzin ve motorine zam
Benzinin litre fiyatına Salı gece yarısından geçerli olmak üzere 12, motorininkine ise 8 kuruş zam yapıldı.
04 Nisan 2017 Salı 16:34
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