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Benzin ve motorine zam

Benzinin litre fiyatına Salı gece yarısından geçerli olmak üzere 12, motorininkine ise 8 kuruş zam yapıldı.

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Benzin ve motorine zam

Ankara'da litresi ortalama 5.18 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.30 liraya yükseldi. Benzinin litresi İstanbul'da 5.14 liradan 5.26 liraya, İzmir'de 5.17 liradan 5.29 liraya çıktı. Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4.48 liradan 4.56 liraya; İstanbul'da 4.43 liradan 4.51 liraya, İzmir'de 4.45 liradan 4.53 liraya yükseldi. 

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